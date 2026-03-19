Drama u Tuzli: Pucnjava kod stadiona, jedna osoba uhapšena

Autor:ATV
19.03.2026
20:06
Komentari:0
Kod stadiona Tušanj u Tuzli večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a TK.
Kako su naveli, u pucnjavi nije bilo povrijeđenih.
Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je uhapšena, dok se za drugom traga.
Istraga je u toku, a više informacija o okolnostima događaja bit će poznato nakon okončanja uviđaja i daljnje istrage.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Ekonomija
1 h0
Hronika
3 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Najnovije
Najčitanije
21
19
21
17
20
58
20
54
20
51
Trenutno na programu