Logo
Large banner

Hrvat (75) turistički otišao u Portugal, sada je pronađeno njegovo tijelo

Izvor:

Indeks

19.03.2026

19:55

Komentari:

0
Hrvatski turist, za kojim se tragalo od juče u području Ribeiro Frio na portugalskom ostrvu Madeira, pronađen je mrtav. Tijelo muškarca starog oko 75 godina pronašli su pripadnici Gorske brigade za potrage i spasavanje Policije javne sigurnosti (PSP), piše Madeira Island njuz.

Tragičan ishod potvrdio je Tijago Miranda, portparol Regionalnog zapovjedništva PSP-a. Naveo je da je turist pronađen u blizini kanala za navodnjavanje, tipičnog za Madeiru, te da okolnosti koje su dovele do smrti za sada nisu poznate.

Odvojio se od grupe

Preminuli muškarac bio je dio turističke grupe od oko 50 ljudi koja je juče pješačila popularnom stazom Vereda doš Balkoeš. Nakon posjete vidikovcu s kojeg se pruža pogled na dolinu Faja da Nogejra, grupa je pri povratku na polaznu tačku primijetila da ga nema. Nestanak je prijavljen vlastima oko podneva.

U početku su na teren poslata dva policajca iz stanice Santana. Sa dolaskom noći u akciju je uključena i Gorska brigada za potrage i spasavanje. Međutim, potraga je u ranim jutarnjim časovima morala biti prekinuta zbog mraka i nepovoljnih vremenskih uslova, a nastavljena je danas, kada je tijelo i pronađeno.

Podijeli:



Hrvati

pronađeno tijelo

Portugal

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner