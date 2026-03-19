Hrvat (75) turistički otišao u Portugal, sada je pronađeno njegovo tijelo

Hrvatski turist, za kojim se tragalo od juče u području Ribeiro Frio na portugalskom ostrvu Madeira, pronađen je mrtav. Tijelo muškarca starog oko 75 godina pronašli su pripadnici Gorske brigade za potrage i spasavanje Policije javne sigurnosti (PSP), piše Madeira Island njuz.

Tragičan ishod potvrdio je Tijago Miranda, portparol Regionalnog zapovjedništva PSP-a. Naveo je da je turist pronađen u blizini kanala za navodnjavanje, tipičnog za Madeiru, te da okolnosti koje su dovele do smrti za sada nisu poznate.

Odvojio se od grupe

Preminuli muškarac bio je dio turističke grupe od oko 50 ljudi koja je juče pješačila popularnom stazom Vereda doš Balkoeš. Nakon posjete vidikovcu s kojeg se pruža pogled na dolinu Faja da Nogejra, grupa je pri povratku na polaznu tačku primijetila da ga nema. Nestanak je prijavljen vlastima oko podneva.

U početku su na teren poslata dva policajca iz stanice Santana. Sa dolaskom noći u akciju je uključena i Gorska brigada za potrage i spasavanje. Međutim, potraga je u ranim jutarnjim časovima morala biti prekinuta zbog mraka i nepovoljnih vremenskih uslova, a nastavljena je danas, kada je tijelo i pronađeno.