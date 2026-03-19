Sajam luksuznih automobila: Ove zvjerke sada su PRESTIŽ na cesti

ATV

19.03.2026

19:36

На Београдском сајму данас су отворени 57. Међународни салон аутомобила "DDOR BG Car Show 09" и 18. Међународни сајам мотоцикала, квадова, скутера и опреме Мотопешн (Мотопассион), на којим је представљено укупно више од 280 излагача.Слоган овогодишњег Међународног салона аутомобила је "Вожња која се не пропушта", а сајам је свечано отворио познати италијански аутомобилски и индустријски дизајнер Фабрицио Ђуђаро.
Foto: Anadolu/Filip Stevanovic

Na Beogradskom sajmu otvoreni su 57. Međunarodni salon automobila "DDOR BG Car Show 09" i 18. Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme Motopešn, na kojim je predstavljeno ukupno više od 280 izlagača. Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog salona automobila je "Vožnja koja se ne propušta", a sajam je svečano otvorio poznati italijanski automobilski i industrijski dizajner Fabricio Đuđaro.

Veliko interesovanje izlagača i posetilaca već prvog dana svjedoči o prestižu i važnosti ovog proljećnog događaja.

Sajam luksuznih automobila u Beogradu

Sajamske brojke

  • 216 izlagača ukupno.
  • 50 automobilskih brendova (čak 20 više nego prije samo dvije godine).
  • 73 premijerno predstavljena modela od strane 42 brenda.
  • 70+ potpuno električnih modela izloženih na sajmu, što jasno ukazuje na nezaustavljiv trend elektrifikacije.
  • Motopassion: 82 izlagača, 46 moto i ATV brendova (30 brendova više nego pre dve godine) i 32 premijere.
  • Laka komercijalna vozila: 12 izlagača, 4 brenda i 7 premijera.

