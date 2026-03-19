Sajam luksuznih automobila: Ove zvjerke sada su PRESTIŽ na cesti

Foto: Anadolu/Filip Stevanovic

Na Beogradskom sajmu otvoreni su 57. Međunarodni salon automobila "DDOR BG Car Show 09" i 18. Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme Motopešn, na kojim je predstavljeno ukupno više od 280 izlagača. Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog salona automobila je "Vožnja koja se ne propušta", a sajam je svečano otvorio poznati italijanski automobilski i industrijski dizajner Fabricio Đuđaro.

Veliko interesovanje izlagača i posetilaca već prvog dana svjedoči o prestižu i važnosti ovog proljećnog događaja. Sajam luksuznih automobila u Beogradu Sajamske brojke 216 izlagača ukupno.

50 automobilskih brendova (čak 20 više nego prije samo dvije godine).

73 premijerno predstavljena modela od strane 42 brenda.

70+ potpuno električnih modela izloženih na sajmu, što jasno ukazuje na nezaustavljiv trend elektrifikacije.

Motopassion: 82 izlagača, 46 moto i ATV brendova (30 brendova više nego pre dve godine) i 32 premijere.

Laka komercijalna vozila: 12 izlagača, 4 brenda i 7 premijera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.