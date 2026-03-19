Novac dostupan 24 sata: Šta donosi novi Zakon o platnim uslugama?

Riječ je o značajnoj reformi platnog prometa koja bi građanima mogla omogućiti lakši i dostupniji prenos novca, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

"Bolje, kvalitetnije i jeftinije usluge, a samim tim i digitalizacija koja je neminovna da otvori potpuno to tržište i da onda dođemo do situacije da nemamo gužve na šalterima. Novac će biti dostupan 24 sata, 7 dana u nedjelji, nema više vikenda neradnih dana, apsolutno kad god želite da pošaljete novac nekome možete to da uradite u roku od nekoliko sekundi taj novac je na računu", kaže Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Zakon donosi veću konkurenciju bankama, jer otvara tržište i za nove igrače u oblasti finansijskih usluga. Oni ne kriju zadovoljstvo. U tome vide šansu za razvoj novih usluga i širenje poslovanja. Što se tiče sigurnosti korisnika, kažu, nema razloga za brigu

"Novac i dalje stoji u bankama, ovaj zakon samo dozvoljava i drugim kompanijama da upravljaju tim novcem. Naravno, svako od građana će samostalno odlučivati koju će aplikaciju ili elektronsko bankarstvo koristiti. Tu je naravno i predviđeni nadzor od strane Agencije za bankarstvo, koja izdaje i dozvole za rad i nadzire rad takvih kompanija, tako da ne mislim da će tu biti nekih većih problema, pogotovo što se tiče sigurnosti", kaže Nikola Klak, izvršni direktor kompanije „Digital money transfer“.

Stručnjaci ističu da će zakon donijeti veću dostupnost finansijskih usluga, upravo zbog toga što će, osim banaka, na tržištu moći da posluju i druge finansijske institucije.

"U mnogo čemu ćemo doći u poziciju da, kada govorimo o transakcijama koje su novčane, nisu beskontaktne, odnosno nisu kartične, da se smanje redovi i da dobijemo, kažem opet, na kraju konkurenciju u tom segmentu poslovanja", kaže Aleksandar Ljuboja, direktor Područne privredne komore Banjaluka.

O tom zakonu raspravljali su i narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Novi Zakon o platnim uslugama jedan je od preduslova za usklađivanje sa Evropskim propisima, ali i korak bliže ulasku u SEPA - jedinstveno područje plaćanja u evrima.