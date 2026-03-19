Uraganska oluja tik uz Evropu: Vjetrovi do 140 km/h, talasi i do 15 metara!

ATV

19.03.2026

19:44

Dok veći dio Evrope uživa u stabilnom i suvom vremenu pod uticajem polja visokog pritiska, snažni cikloni pomjeraju se Atlantikom i jugom Mediterana, donoseći sa sobom potencijalno katastrofalne vremenske prilike.

Novi ciklonalni vrtlog formiran je između Portugalije i Azorskih ostrva, donoseći uraganske vjetrove i talase do 15 metara.

Šta se dešava na Atlantiku?

U ovom času, novi, moćni ciklonalni vrtlog formirao se tik uz evropsko kopno, sa svojim centrom između Portugalije i Azorskih ostrva.

Na ovom dijelu Atlantika ovaj sistem već donosi uraganske vjetrove brzine do 140 km/h, obilne padavine i impozantne talase visine i do 15 metara.

Olujni sistem takođe donosi olujne vjetrove i obilne padavine i Azorskim ostrvima i Maderi.

Kanarska ostrva na udaru: Prijeti potop!

Na snažnom udaru ovog ciklona naći će se i Kanarska ostrva. Ova ostrva nalaziće se u južnom dijelu ciklona, što će rezultirati olujnim jugozapadnim vjetrovima, uz snažne oluje sa grmljavinom.

Očekuje se da će pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a na Tenerifima i preko 200 litara. Lokalno, u planinskim predjelima, količina kiše može dostići i do 500 litara, što bi moglo da uslovi katastrofalne poplave i bujice.

Inače, riječ je o ostrvima sa polupustinjskom klimom gdje godišnje u prosjeku padne od 100 do 300 litara, dok na planinama to ide do 500 litara. To znači da bi ciklon mogao donijeti padavine koliko u prosjeku padne za cijelu godinu. Osim padavina, ogromna opasnost očekuje se i od olujnog vjetra i veoma visokih talasa.

Ciklon će se danima zadržavati nad ovim dijelom Atlantika, a donijeće olujni talas padavina i jake vjetrove i Pirinejskom poluostrvu, ali i Maroku i sjevernom dijelu Alžira.

Opasnost za turiste: Šta trebaju znati srpski putnici?

S obzirom na to da će Kanarska ostrva narednih dana biti na udaru oluje nalik uraganu, opreznost se savjetuje i našim turistima koji sve češće borave u tim predjelima.

Važno je da se ponašaju u skladu sa državnim najavama i upozorenjima, te da se ne izlažu nepotrebnom riziku.

Mediteran pod lupom: Od „Medikana“ do snijega na Bliskom istoku

U prethodna dva dana snažan ciklon pogodio je južni dio Mediterana. Riječ je o MEDIKANU, odnosno mediteranskom uraganu, veoma rijetkoj pojavi, ali ne i neuobičajenoj. On je zahvatio prethodno jug Italije i Siciliju, a direktno se obrušio na sjevernu obalu Libije.

Prije toga, snažan ciklon koji se formirao iznad Egipta pogodio je istočni dio Mediterana i donio jake oluje, poplave i bujice i Bliskom istoku, a planinama ogromni snijeg.

Uticaj ciklona sa jakim vjetrovima i padavinama i narednih dana očekuje se širom Mediterana, što ukazuje na nastavak turbulentnog vremena u regionu, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

