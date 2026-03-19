Tramp: Japan će preuzeti odgovornost u ratu sa Iranom, za razliku od NATO

Izvor:
Tanjug
19.03.2026
18:39
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne namjerava da šalje još američkih trupa u region Bliskog istoka, kao i da očekuje da će Japan preuzeti odgovornost u američkom ratu sa Iranom, "za razliku od NATO".
- Ne, ne šaljem trupe nigdje. A i da šaljem, sigurno vam ne bih rekao - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanja novinara na zajedničkoj konferenciji za novinare sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči u Ovalnom kabinetu, prenosi Si-En-En.
Tramp je kazao da je, iako su cijene nafte porasle nakon američkih i izraelskih napada na Iran, "zapravo mislio da će brojke biti gore" i da je, prije nego što je odlučio da napadne Iran, znao da će "cijene nafte porasti, a ekonomija će malo pasti".
- Mislio sam da će biti gore, zapravo mnogo gore. Nije loše i uskoro će biti gotovo - rekao je Tramp.
Dodao je da vjeruje da će Japan "preuzeti odgovornost" u američko-izraelskom ratu u Iranu, "za razliku od NATO".
Američki predjsednik je za sukob u Iranu rekao da je to "izlet" koji će "uskoro biti završen".
- Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihova protivvazdušna oprema je nestala, letimo gdje god želimo, njihovo vođstvo je nestalo. Morao sam da napravim ovaj mali izlet i uradim nešto što nijedan drugi predsjednik nije imao hrabrosti da uradi - istakao je Tramp.
Scena
2 h0
Svijet
2 h0
Scena
3 h0
Srbija
3 h1
Najnovije
Najčitanije
21
19
21
17
20
58
20
54
20
51
Trenutno na programu