Logo
Large banner

Tramp: Japan će preuzeti odgovornost u ratu sa Iranom, za razliku od NATO

Izvor:

Tanjug

19.03.2026

18:39

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Luis M. Alvarez

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne namjerava da šalje još američkih trupa u region Bliskog istoka, kao i da očekuje da će Japan preuzeti odgovornost u američkom ratu sa Iranom, "za razliku od NATO".

- Ne, ne šaljem trupe nigdje. A i da šaljem, sigurno vam ne bih rekao - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanja novinara na zajedničkoj konferenciji za novinare sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči u Ovalnom kabinetu, prenosi Si-En-En.

Tramp je kazao da je, iako su cijene nafte porasle nakon američkih i izraelskih napada na Iran, "zapravo mislio da će brojke biti gore" i da je, prije nego što je odlučio da napadne Iran, znao da će "cijene nafte porasti, a ekonomija će malo pasti".

- Mislio sam da će biti gore, zapravo mnogo gore. Nije loše i uskoro će biti gotovo - rekao je Tramp.

Dodao je da vjeruje da će Japan "preuzeti odgovornost" u američko-izraelskom ratu u Iranu, "za razliku od NATO".

Američki predjsednik je za sukob u Iranu rekao da je to "izlet" koji će "uskoro biti završen".

- Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihova protivvazdušna oprema je nestala, letimo gdje god želimo, njihovo vođstvo je nestalo. Morao sam da napravim ovaj mali izlet i uradim nešto što nijedan drugi predsjednik nije imao hrabrosti da uradi - istakao je Tramp.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner