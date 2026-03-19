Koja je glavna prednost ruskog oružja?

SRNA

19.03.2026

17:08

Предсједник Русије Владимр Путин.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Odličan odnos cijene i kvaliteta bio je i ostao konkurentska prednost ruskog naoružanja, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na kolegijumu Generalnog tužilaštva.

"Jedan od ključnih kriterijuma ovde je odnos cijene i kvaliteta. A za nas je to uvijek bila i nastavlja da bude velika konkurentska prednost, jer cijena naših proizvoda i njihov kvalitet pružaju rezultate potrebne zemlji za osiguravanje bezbjednosti i našim oružanim snagama", rekao je Putin.

Prema njegovim riječima, u svjetlu globalne situacije, otvaraju se velike niše na tržištima odbrambene industrije i država izdvaja značajna sredstva za razvoj odbrambene industrije.







"Potrebni su i sada, a biće korisni i kasnije, ova sredstva, realizovana u odgovarajućim proizvodima. Vidite šta se dešava u svijetu. Dakle, moraćemo da obnavljamo sopstvene rezerve, a i na stranom tržištu otvaraju se velike niše", ocijenio je Putin.

Ali ono što nam je sada potrebno je ono što koriste trupe, na kontakt-liniji, dodao je šef države.

Putin je takođe naložio Generalnom tužilaštvu da oštro odgovori na pokušaje destabilizacije društveno-političke situacije u Rusiji.

"Potrebno je u okviru ovlašćenja koja su vam data, pomagati da se poveća bezbjednost industrijskih objekata, transportne infrastrukture i javnih mjesta. Sa istom odlučnošću i agresivnošću treba se suprotstavljati ekstremizmu", istakao je Putin.

