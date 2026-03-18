Putin o odlučujućoj prekretnici u ruskoj istoriji

Šef ruske države Vladimir Putin je nazvao izbor Krima, Sevastopolja i Donbasa da se pripoje Rusiji istorijskim i odlučujućim.

Čestitao Dan ujedinjenja

On je čestitamo svim građanima Dan ujedinjenja Krima sa Rusijom.

"Za tu odlučnu i istorijsku, bez ikakvog preterivanja, odluku – da budu sa svojom otadžbinom – koju su donijeli stanovnici Krima i Sevastopolja 2014. godine, za izbor koji i danas prave stanovnici Donjecke i Luganske Narodne Republike, Hersonske i Zaporoške oblasti, danas se bore naši momci, naši heroji – učesnici Specijalne vojne operacije", poručio je ruski lider.

Dodao je da je ta odluka nepromjenljiva i nepokolebljiva.

"On je određen sudbinom naše otadžbine i postao je jedna od najvažnijih, bez ikakvog pretjerivanja možda i presudnih prekretnica u njenoj hiljadugodišnjoj istoriji, simbol jedinstva, volje i sloge čitavog našeg mnogonacionalnog naroda", naglasio je Putin.

Kako je napomenuo, u proteklim godinama mnogo je učinjeno na razvoju Krima i Sevastopolja, a tokom 12 godina, za rješavanje prioritetnih društveno-ekonomskih pitanja poluostrva izdvojeno je oko 1,3 biliona rubalja.

"Obnavljaju se i grade novi objekti transportne i komunalne infrastrukture, energetike, industrije, obrazovanja i zdravstva", istakao je Putin i dodao da se u Krimu i Sevastopolju realizuju novi investicioni projekti, kako uz učešće države tako i biznisa.

Kao rezultat toga, nastavio je, uspostavlja se proizvodnja tražene robe, otvaraju se kvalitetna radna mjesta i rastu zarade.

"Tome doprinosi i uspješno funkcionisanje slobodne ekonomske zone na teritoriji regiona, u kojoj je već registrovano više od 1.600 rezidenata", podvukao je ruski lider.

On je zamolio Vladu da i ubuduće posvećuje najveću pažnju razvoju ovih subjekata Ruske Federacije, jačanju njihovog ekonomskog potencijala i industrijske baze, kao i podizanju životnog standarda lokalnog stanovništva.

Putin je istakao da će klizalište u Sevastopolju postati jedan od vodećih centara razvoja hokeja, umjetničkog klizanja i drugih zimskih sportova u južnom regionu Rusije.

Takođe će otvoriti Federalni dečji rehabilitacioni centar u Evpatoriji.

"U njegovim novim zgradama, opremljenim savremenom medicinskom opremom, pružaće se specijalizovana, visokotehnološka pomoć malim pacijentima sa oboljenjima nervnog sistema, mišićno-koštanog aparata, čula i drugim somatskim bolestima", objasnio je ruski predsjednik.

Uz to, pustiće u rad modernizovana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u blizini grada Sudaka.

Ukupno je planirana izgradnja i rekonstrukcija 27 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda: 24 na Krimu i tri u Sevastopolju. Završeni su radovi na deset objekata – osam na Krimu i dva u Sevastopolju.

Kako je istakao, radovi se trenutno izvode na 13 objekata, dok su još četiri u fazi projektovanja, prenosi RT Balkan.