Razgovarali Tramp i Putin: Razmatra se ublažavanje sankcija ruskoj nafti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) i njegov ruski kolega Vladimir Putin juče su razgovarali o ratu u Iranu i mogućnostima za mir u Ukrajini, svega nekoliko sati nakon što je šef Kremlja upozorio da globalna energetska kriza prijeti svjetskoj ekonomiji.

Sukob je doveo do najvećeg skoka cijena nafte još od ruske operacije u Ukrajini 2022. godine, iako je veći dio tog rasta u ponedjeljak poništen danas, dok su azijske i evropske berze zabilježile oporavak.

Okončanje sukoba

Kremlj je saopštio da je Tramp pozvao Putina te da su, u svom prvom telefonskom razgovoru ove godine, razgovarali o ruskim prijedlozima za brzo okončanje sukoba u Iranu, vojnoj situaciji u Ukrajini, kao i o uticaju dešavanja u Venecueli na globalno tržište nafte, prenosi Rojters (Reuters).

– Imao sam veoma dobar razgovor sa predsjednikom Putinom – rekao je Tramp na konferenciji za novinare u svom golf klubu na Floridi, dodajući da Putin želi da bude od pomoći kada je riječ o Iranu.

– Rekao sam: „Mogli biste biti od veće pomoći tako što biste okončali rat između Ukrajine i Rusije. To bi bilo korisnije.“

Putin je ranije izjavio da je američko-izraelski rat protiv Irana izazvao globalnu energetsku krizu te upozorio da bi proizvodnja nafte, koja zavisi od transporta kroz Hormuški moreuz kod iranske obale, uskoro mogla biti zaustavljena.

Ruski predsjednik je naglasio i da je Rusija, kao drugi najveći izvoznik nafte u svijetu i država s najvećim rezervama prirodnog gasa, spremna ponovo sarađivati sa evropskim kupcima ukoliko oni budu željeli povratak dugoročnoj saradnji.

Administracija Donalda Trampa razmatra mogućnost smanjenja naftnih sankcija Rusiji, izjavila su tri izvora Rojtersa upoznata s tim planovima.

Ublažavanje sankcija

Prema njihovim riječima, razgovori bi mogli uključivati široko ublažavanje sankcija, ali i ciljane opcije koje bi pojedinim državama, poput Indije, omogućile kupovinu ruske nafte bez straha od američkih kazni, uključujući carine.

Takav potez imao bi za cilj povećanje svjetskih zaliha nafte nakon poremećaja u isporukama sa Bliskog istoka, ali bi istovremeno mogao zakomplikovati napore Sjedinjenih Američkih Država da Rusiji ograniče prihode za rat u Ukrajini.

– Takođe ukidamo određene sankcije povezane sa naftom kako bismo snizili cijene. Imamo sankcije prema nekim zemljama. Ukinućemo te sankcije dok se ovo ne sredi – rekao je Tramp novinarima, ne navodeći o kojim državama je riječ.

– A onda, ko zna, možda ih više nećemo morati ni vraćati; biće toliko mira. Ali kada za to dođe vrijeme, američka mornarica i njeni partneri pratiće tankere kroz moreuz ako bude potrebno.

Prošle sedmice Sjedinjene Američke Države dozvolile su Indiji da privremeno kupuje rusku sirovu naftu koja se već nalazila na tankerima na moru, kako bi joj pomogle da se izbori sa smanjenim isporukama sa Bliskog istoka.

Ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je u petak da bi Sjedinjene Američke Države mogle osloboditi dodatne količine ruske nafte od sankcija. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije Kiril Dmitrijev (Kirill Dmitriev) rekao je u subotu da o tome razgovara sa Vašingtonom.

Kremlj je u utorak saopštio da ideja o ukidanju naftnih sankcija nije detaljno razmatrana sa Vašingtonom, ali da i Putin i Tramp razumiju uticaj sankcija na svjetsku ekonomiju.