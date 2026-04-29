Maloljetnik na mopedu zadobio teške povrede prilikom sudara

U Zenici se juče dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je teško povrijeđen maloljetnik koji je vozio moped.

O nesreći su se oglasili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, iz kojeg su saopštili:

"Dana 28. aprila 2026. godine, u 08.25 sati, u ulici Travnička cesta, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo teretno motorno vozilo marke "Mercedes" kojim je upravljalo lice S.S., iz Zenice i moped marke "Pežo".

Mopedom je upravljalo malodobno lice rođeno 2011. godine, iz Zenice.

Maoljetno lice je zadobilo teške tjelesne povrede konstantovane u Kantonalnoj bolnici Zenica."