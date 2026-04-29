Muškarac stradao u teškoj nesreći: Policajci zatekli užasan prizor

Tokom noći u mjestu Tekeriš kod Loznice dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema dosadašnjim informacijama, život izgubio M. B. iz obližnjeg sela. Uviđaj na licu mjesta obavljen je u ranim jutarnjim časovima.

Nakon nezgode, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije vozila koje je u potpunosti uništeno, pri čemu se vidi da je automobil gotovo potpuno smrskan. Iz tog razloga upozorava se da su snimci i fotografije potencijalno uznemirujući za javnost.

Prema nezvaničnim informacijama, u nezgodi nije učestvovalo drugo vozilo. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene daljom istragom nadležnih organa.

(Kurir)