Muškarac stradao u teškoj nesreći: Policajci zatekli užasan prizor

Tokom noći u mjestu Tekeriš kod Loznice dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema dosadašnjim informacijama, život izgubio M. B. iz obližnjeg sela. Uviđaj na licu mjesta obavljen je u ranim jutarnjim časovima.
Nakon nezgode, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije vozila koje je u potpunosti uništeno, pri čemu se vidi da je automobil gotovo potpuno smrskan. Iz tog razloga upozorava se da su snimci i fotografije potencijalno uznemirujući za javnost.
Prema nezvaničnim informacijama, u nezgodi nije učestvovalo drugo vozilo. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene daljom istragom nadležnih organa.
