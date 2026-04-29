Saobraćaj potpuno obustavljen zbog sudara: Ima povrijeđenih

U sudaru tri automobila na magistralnom putu Žepče-Zavidovići povrijeđena je žena.

Kako je potvrđeno iz MUP-a ZDK, nesreća se dogodila u 07:30 sati, u mjestu Bistrica, opština Žepče.

- U nesreći su učestvovala tri putnička motorna vozila Škoda, Seat i Passat. Jedna ženska osoba je zadobila povrede iz vozila Passat i prevezena je u Dom zdravlja Žepče zbog pružanja medicinske pomoći i utvrđivanja stepena povreda – rečeno je za Avaz.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen i policija je na terenu.