Saobraćaj potpuno obustavljen zbog sudara: Ima povrijeđenih

Autor:ATV
U sudaru tri automobila na magistralnom putu Žepče-Zavidovići povrijeđena je žena.
Kako je potvrđeno iz MUP-a ZDK, nesreća se dogodila u 07:30 sati, u mjestu Bistrica, opština Žepče.
- U nesreći su učestvovala tri putnička motorna vozila Škoda, Seat i Passat. Jedna ženska osoba je zadobila povrede iz vozila Passat i prevezena je u Dom zdravlja Žepče zbog pružanja medicinske pomoći i utvrđivanja stepena povreda – rečeno je za Avaz.
Saobraćaj je u potpunosti obustavljen i policija je na terenu.
