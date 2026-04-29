Kraj aprila donosi zahlađenje: Danas nagla promjena vremena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno, a od podne se očekuju lokalni pljuskovi.
Jutro će biti promjenljivo oblačno na istoku i jugu uz sunčane periode, a u ostalim predjelima potpuno oblačno uz slabu kišu na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Tokom dana biće svježije uz padavine koje se šire prema istoku, a lokalno su mogući i pljuskovi sa grmljavinom.
Uveče u većini predjela biće oblačno sa slabom kišom.
U Hercegovini će se veći dio dana zadržati promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane intervale, a slaba kiša je moguća samo lokalno tek uveče.
Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 12, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.
