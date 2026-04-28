Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 34. kolu

Loto rezultati 34. kola, koje je izvučeno 28. aprila 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 34, 29, 24, 30, 5, 11, 28. Nije bilo srećnog dobitnika.

Loto 7/39 rezultati, 34. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 900.000 KM izvučeni su brojevi: 34, 29, 24, 30, 5, 11, 28.

Loto plus rezultati, 34. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.600.000 KM izvučeni su brojevi: 9, 7, 16, 33, 8, 38, 27.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 34. kolo

Džoker igra u 34. kolu iznosila je 650.000 KM, izvučeni su brojevi: 8 9 6 7 0 3

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.