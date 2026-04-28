Saradnja Srpske i Češke: Počela medicinska obuka za pripadnike MUP-a i RUCZ

U Centru za obuku u Zalužanima započela je medicinska obuka za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, koju izvode instruktori policije Republike Češke.

Obuka će trajati četiri dana, a tokom njenog trajanja će tri pripadnika MUP-a Srpske i šest pripadnika Republičke uprave civilne zaštite kroz teorijski i praktični dio unaprijediti znanja i vještine iz oblasti pružanja prve pomoći i reagovanja u kriznim situacijama sa posebnim akcentom na postupanje u realnim scenarijima.

Obuka se realizuje prema planu obuke i treninga usaglašenim sa medicinarima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke.