Saradnja Srpske i Češke: Počela medicinska obuka za pripadnike MUP-a i RUCZ

ATV
28.04.2026 13:04

Обука у Залужанима
Foto: MUP RS

U Centru za obuku u Zalužanima započela je medicinska obuka za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, koju izvode instruktori policije Republike Češke.

Obuka će trajati četiri dana, a tokom njenog trajanja će tri pripadnika MUP-a Srpske i šest pripadnika Republičke uprave civilne zaštite kroz teorijski i praktični dio unaprijediti znanja i vještine iz oblasti pružanja prve pomoći i reagovanja u kriznim situacijama sa posebnim akcentom na postupanje u realnim scenarijima.

Obuka se realizuje prema planu obuke i treninga usaglašenim sa medicinarima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

