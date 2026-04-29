Zaharova: Kijev nije u poziciji da diktira uslove

Autor:ATV
Komentari:0
Ukrajina mora da se vrati neutralnom i nenuklearnom statusu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Ukrajina mora da se vrati temeljima svoje državnosti - nesvrstanom, neutralnom i nenuklearnom statusu", navela je Zaharova.
Ona je naglasila da je trajno rješenje ukrajinske krize moguće samo otklanjanjem njenih suštinskih uzroka.
"Rusija je spremna za postizanje rješenja, ali Kijev i Zapad nisu u poziciji da diktiraju uslove", napomenula je Zaharova.
Prema njenim riječima, Velika Britanija i EU čine sve da spriječe čak i nagovještaj brzog rješenja sukoba u Ukrajini.
Zaharova je dodala da Rusija održava politički dijalog sa Sjedinjenim Državama o ukrajinskom pitanju, ali da ne gaji velika očekivanja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
10
31
10
30
10
17
10
16
10
15
Trenutno na programu