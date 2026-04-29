Logo
Large banner

Zaharova: Kijev nije u poziciji da diktira uslove

Autor:

ATV
29.04.2026 07:58

Komentari:

0
Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ukrajina mora da se vrati neutralnom i nenuklearnom statusu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ukrajina mora da se vrati temeljima svoje državnosti - nesvrstanom, neutralnom i nenuklearnom statusu", navela je Zaharova.

Ona je naglasila da je trajno rješenje ukrajinske krize moguće samo otklanjanjem njenih suštinskih uzroka.

"Rusija je spremna za postizanje rješenja, ali Kijev i Zapad nisu u poziciji da diktiraju uslove", napomenula je Zaharova.

Prema njenim riječima, Velika Britanija i EU čine sve da spriječe čak i nagovještaj brzog rješenja sukoba u Ukrajini.

Zaharova je dodala da Rusija održava politički dijalog sa Sjedinjenim Državama o ukrajinskom pitanju, ali da ne gaji velika očekivanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner