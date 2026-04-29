Amerika će štampati ograničen broj pasoša sa Trampovim likom

Sjedinjene Američke Države odštampaće, povodom 250. godišnjice državnosti u julu, ograničen broj specijalno dizajniranih pasoša na kojima će biti lik američkog predsjednika Donalda Trampa, saopšteno je iz Stejt departmenta.

Portparol Stejt departmenta Tomi Pigot rekao je da "Foks njuz" da će pasoši, sa prilagođenim umjetničkim djelima i poboljšanim slikama, sadržati "iste bezbjednosne karakteristike koje američki pasoš čine najbezbjednijim dokumentom na svijetu".

Korica posebnog izdanja američkih pasoša je malo izmijenjena, riječi "Sjedinjene Američke Države" su uvećane i postavljene na vrh pasoša, iznad grba.

Na zadnjoj korici će biti američka zastava sa brojem "250", koji se nalazi u centru između 13 zvijezda, koje su se nalazile na verziji zastave iz 1777. godine.

Zvaničnik Stejt departmenta je rekao da će novi dizajni biti dostupni "svakom američkom državljaninu" koji podnese zahtjev za pasoš.