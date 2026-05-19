Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

Ministarstvo bezbjednosti BiH donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci, nakon što je član Upravnog odbora UIO BiH Zijad Krnjić ponovo blokirao otvaranje.

Prethodno je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poručio: Vidimo se u 18.45 na novom graničnom prelazu Gradiška

Lokacija preko novog mosta koristiće se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo jutros usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

"Ministarstvo bezbjednosti je još prošle godine donijelo rješenje o određivanju privremenog graničnog prelaza, ali je njegova primjena odgođena do zaprimanja službenog obavještenja UIO BIH da su ispunjeni pravni i organizacijski uslovi za rad carinske službe na tom prelazu", saopšteno je iz Ministarstva.

Prema današnjem obavještenju UIO BiH, rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prelaza Gradiška.

Javnost će biti naknadno obavještena o početku preusmjeravanja saobraćaja preko novog mosta i mogućnosti korištenja nove lokacije za prelazak granice.

Na ovaj način Ministarstvo bezbjednosti ispunilo je sve obaveze iz svoje nadležnosti i dalo doprinos efikasnijem i bržem prometu roba i putnika preko granice BiH, uz unapređenje protočnosti saobraćaja i smanjenje zadržavanja na graničnim prelazima.