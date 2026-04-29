Trudnicu ubio motornom pilom: Stigla ga zaslužena kazna

Sud u Bukureštu osudio je Pola Bušea (72) na nepravosnažnu kaznu doživotnog zatvora zbog svirepog ubistva svoje zaposlene, koja je bila u trećem mjesecu trudnoće.

Pored zatvorske kazne, monstrumu je naloženo da porodici žrtve isplati odštetu od čak 650.000 evra.

Krvavi pir u tržnom centru

Tragedija koja je šokirala Rumuniju dogodila se 7. decembra 2023. godine u Bušeovoj prodavnici u tržnom centru "Postavarul". On je nesrećnu ženu napao sa tri noža i motornom testerom, nanijevši joj višestruke smrtonosne povrede. Nakon zločina, sam se predao policiji i priznao ubistvo.

Motiv: Osveta zbog odbijanja

Tokom suđenja otkriveno je da je pravi motiv zločina patološka opsesija. Svjedoci su potvrdili da je Buše ubio ženu jer je više puta odbila njegove pozive da se sastanu u njegovom privatnom studiju.

Okrivljeni je pokušao da se brani tvrdnjama o neuračunljivosti i nervnom slomu, optužujući žrtvu da ga je potkradala i ucjenjivala, ali je sud te navode u potpunosti odbacio kao neosnovane.

Maksimalna svirepost

U obrazloženju presude navedeno je da ovaj zločin, zbog svoje nezapamćene brutalnosti (veliki broj uboda i upotreba motorne testere), predstavlja maksimalan nivo ozbiljnosti u hijerarhiji zločina protiv života, prenosi Digi24.