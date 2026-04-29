Ljekari objasnili: Zašto dolazi do srčanog zastoja kod ljudi koji su u punoj snazi?

Iako na prvi pogled mnogi djeluju da su u punoj snazi, može se desiti ono neočekivano – srčani udar. Ljekari upozoravaju da je veoma važno odlaziti na redovne kontrole čak i ako ste zdravi, a napunili ste 40 godina, a posebno ako se izlažete određenim faktorima rizika koji se smatraju provocirajućim.

Dr Bogdan Okiljević, kardiohirurg sa Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", je tokom gostovanja u emisiji "Zdravo sa Ivanom" objasnio razloge zbog kojih mlađa populacija sve više pati od srčanih problema.

- Genetika je neosporna kod bolesnika koji jako mladi dobiju akutni infarkt miokarda. Na to je dodat način života koji nije najzdraviji - izjavio je ljekar.

Prema njegovim riječima, genetika nije jedini faktor, već i rasprostranjenost nezdravih navika koje povećavaju rizik od oboljenja.

- Prekomjerna upotreba cigareta, prekomjerna težina, plus ukoliko bolesnik ima dijabetes i porodično je opterećen srčanim udarom, to su sve faktori koji doprinose da se bolest javi ranije. Ja sam imao na operacionom stolu jednog momka koji ima 20 godina, koji je operisan inicijalno kao dijete sa godinu dana, i pošto je to sad reoperativno liječenje, to je liječenje koje podrazumijeva veći rizik nego što je primarna operacija. Hvala Bogu, sve je prošlo dobro. U liječenje svakog pacijenta ulazimo sa velikom predostrožnošću, sa istim nivoom preciznosti, ali ovdje, kada su ovako mladi ljudi u pitanju, teret na našim leđima je značajno veći, makar subjektivni osjećaj tog tereta. Tako da su to sigurno bolesnici koji nam ostaju u pamćenju i o kojima razmišljamo i kad sve prođe dobro. Jednostavno, takav nam je posao – zaključio je dr Okiljević.

Da se sve više mlađih ljudi žali na srčane tegobe, objasnio je i dr Igor Živković, kardiohirurg sa Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje". Ipak, on smatra da je takvih slučajeva bilo i ranije, ali sa naprednijom medicinskom tehnologijom koju stručnjaci imaju na raspolaganju, dijagnoza se daleko lakše uspostavlja.

- Svakako se spustila ta granica, ništa novo da se kod sve mlađih ljudi javljaju bolesti. Ono što je alarmantno i evidentno jeste da se kod tih ljudi javljaju ekstremno teški oblici bolesti, što je već zabrinjavajuće. To vjerovatno nije ništa novo, ali ono što jeste – to što je naša dijagnostika otišla mnogo dalje i dostupna je svuda. To je popravilo situaciju jer kod mlađih ljudi koji su u prošlosti umirali od ovoga, sada možemo da liječimo te bolesti. Evidentirano je da je uvijek poslije velikih pandemija u prošlosti skok bolesti krvnih sudova postao evidentan. Mehanizam jeste zapaljenje, a svako zapaljenje stimuliše nastanak ateroskleroze, a to je jedno osnovno patofiziološko stanje koje dovodi do suženja krvnih sudova. I sam stil života se ubrzao, slabo odmaramo, više vremena provodimo uz kompjuter, TV, mobilni, a manje uz neku fizičku aktivnost koja je umjerenog tipa i koja dovodi do relaksacije organizma i kardiovaskularnog sistema – rekao je dr Živković u emisiji "Zdravo sa Ivanom".

