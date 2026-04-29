Putin: Kijev svakog dana gubi dio teritorije pa se fokusirao na terorizam

ATV
29.04.2026 09:21

Путин: Кијев сваког дана губи дио територије па се фокусирао на тероризам
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da Kijev svakog dana gubi određenu teritoriju ''u zoni specijalne vojne operacije'' u Ukrajini i ''da se zato fokusirao na terorizam''.

Putin je na sjednici Savjeta bezbjednosti Rusije, koja je bila posvećena osiguranju bezbjednosti na izborima za Dumu, rekao da su režim u Kijevu i njegovi sponzori prešli na otvorene terorističke metode, i da rizik od terorističkih prijetnji u Rusiji raste, prenosi agencija RIA Novosti.

"Znamo da su i kijevski režim i njegovi pokrovitelji prešli na otvoreno terorističke metode. Razlozi su očigledni, jasni su svima, neprijatelj nije u stanju da zaustavi napredovanje naših snaga, naših momaka duž linije kontakta", naglasio je Putin.

Ruski predsjednik istakao je da Kijev sve češće izvodi napade dronovima na civilnu infrastrukturu.

Povodom predstojećih izbora za Dumu na jesen, on je naložio da se sprečavaju sve vrste provokacija, uključujući i one iz inostranstva. - Ukrajina ne održava izbore i nastojaće da ih spriječi u Donbasu. Oni koji odbijaju Donbasu i Novorusiji istorijsko pravo da budu dio Rusije, nastojaće da tamo spriječe glasanje - rekao je Putin. Kako je dodao, građani Donbasa, za koje je rekao da su novi ruski regioni, će ove godine prvi put birati poslanike na federalnom nivou. Očekuje se da jedinstveni dan glasanja bude 20. septembar.

