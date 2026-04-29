Unuk nasmrt pretukao baku, osuđen na obavezno liječenje na psihijatriji

Ognjen Matavulj
29.04.2026 09:59

Унук насмрт претукао баку, осуђен на обавезно лијечење на психијатрији
Okružni sud u Banjaluci izrekao je mjeru obaveznog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi S.M. (30) iz Linca, optuženom da je u neuračunljivom stanju pretukao svoju baku N.M. koja je usljed povreda preminula.

Prema odluci suda Mitrović će se liječiti u Zavodu za forenzičku psihijatriju u Sokocu.

"Izrečenu mjeru bezbjednosti sud će obustaviti kad utvrdi da je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem optuženog u zdravstvenoj ustanovi. Svake godine sud će ponovo odlučivati da li je liječenje i čuvanje optuženog u zdravstvenoj ustanovi i dalje potrebno", saopštio je Okružni sud u Banjaluci.

Prema presudi S.M. je u neuračunljivom stanju počinio krivično djelo teška tjelesna povreda sa smrtnim ishodom.

Sve se odigralo 27. oktobra prošle godine u banjalučkom naselju Česma. S.M. je napao i pretukao baku koja je od zadobijenih povreda preminula 5. novembra u UKC Republike Srpske. Vještačenjem je utvrđeno da optuženi boluje od paranoidne šizofrenije i da ima mješoviti poremećaj ličnosti.

Nakon presude S.M. je produžena mjera pritvora.

