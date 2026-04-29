Vlada Srpske danas o Prijedlogu zakona o turizmu

Vlada Republike Srpske danas će na sjednici razmatrati, između ostalog, Prijedlog zakona o turizmu.

Biće razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Na sjednici će biti razmatrana i informacija o prioritetnom kapitalnom projektu "Podrška infrastrukturnim projektima u opštini Kozarska Dubica".