Podignuta optužnica protiv napadača na Čolinu vilu

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Senada M. i Perice S. zbog sumnje da su u februaru bacili bombu na kuću Zdravka Čolića.
Istovremeno, postupak protiv trećeg osumnjičenog je obustavljen.
Bombaški napad koji je potresao beogradsko elitno naselje Dedinje 3. februara ove godine dobio je svoj pravosudni epilog. Dok su dvojica neposrednih izvršilaca pred optužnicom, Marko A., koji se sumnjičio za pomaganje, izašao je iz pritvora.
Advokatica Slavka Babić, koja zastupa Marka A., potvrdila je da je njen klijent od juče na slobodi.
"Odluka tužilaštva je potpuno očekivana. Od prvog dana tvrdim da je moj klijent nevin i da mu je pritvor određen neosnovano", izjavila je Babićeva za "Kurir".
