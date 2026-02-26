Horoskop za četvrtak: Jednom znaku otvaraju se velike poslovne prilike

Evo šta zvijezde predviđaju za svaki horoskopski znak za četvrtak, 26. februara.

Ovan

Posao: Pred vama je dan u kojem ćete morati brzo reagovati i pokazati inicijativu.

Ljubav: U odnosima budite strpljiviji jer partner očekuje više razumijevanja.

Zdravlje: Pripazite na iscrpljenost i obezbijedite sebi dovoljno odmora.

Bik

Posao: Finansijska pitanja dolaze u fokus i donose vam priliku za stabilizaciju.

Ljubav: U ljubavi tražite sigurnost, ali pokušajte biti otvoreniji za spontane trenutke.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i izbjegavajte pretjerivanja.

Blizanci

Posao: Komunikacija vam ide u prilog i mogli biste ostvariti važan dogovor.

Ljubav: Flert i nova poznanstva podići će vam raspoloženje.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna kako biste održali koncentraciju.

Rak

Posao: Intuicija će vam pomoći da donesete ispravnu odluku vezanu za posao.

Ljubav: Emocije su naglašene pa ćete željeti više bliskosti.

Zdravlje: Pazite na nivo stresa i pronađite vrijeme za opuštanje.

Lav

Posao: Vaš trud napokon dolazi do izražaja i mogli biste dobiti priznanje.

Ljubav: U centru ste pažnje i lako osvajate simpatije.

Zdravlje: Energije vam ne nedostaje, ali nemojte zanemariti odmor.

D‌jevica

Posao: Detalji će biti ključni pa se usredsredite na preciznost.

Ljubav: U odnosima tražite jasnoću i otvoren razgovor.

Zdravlje: Posvetite se rutini koja vam donosi stabilnost.

Vaga

Posao: Saradnje vam donose uspjeh ako ostanete diplomatski nastrojeni.

Ljubav: Pred vama je period harmonije i lijepih zajedničkih trenutaka.

Zdravlje: Pronađite ravnotežu između obaveza i odmora.

Škorpija

Posao: Moguće su promjene koje će vas podstaći na novi smjer.

Ljubav: Strasti su pojačane pa budite iskreni u namjerama.

Zdravlje: Obratite pažnju na regeneraciju i kvalitetan san.

Strijelac

Posao: Otvaraju vam se nove prilike, naročito kroz kontakte sa inostranstvom.

Ljubav: Sloboda vam je važna, ali ne zaboravite pokazati osjećanja.

Zdravlje: Kretanje i boravak na svježem vazduhu podići će vam energiju.

Jarac

Posao: Pred vama su ozbiljne odluke koje zahtijevaju dugoročno planiranje.

Ljubav: U odnosima tražite stabilnost i pouzdanost.

Zdravlje: Pazite na leđa i držanje tijela.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje mogle bi vam donijeti neočekivan uspjeh.

Ljubav: Iznenadan susret mogao bi vam promijeniti planove.

Zdravlje: Potrebno vam je više mentalnog odmora.

Ribe

Posao: Intuicija će vam pomoći da izbjegnete greške.

Ljubav: Romantično raspoloženje unosi toplinu u vaše odnose.

Zdravlje: Posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju i vraćaju vam mir.

/Indeks/