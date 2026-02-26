Horoskop za četvrtak: Jednom znaku otvaraju se velike poslovne prilike

Izvor:
Indeks
26.02.2026
15:20
Komentari:0
Evo šta zvijezde predviđaju za svaki horoskopski znak za četvrtak, 26. februara.
Posao: Pred vama je dan u kojem ćete morati brzo reagovati i pokazati inicijativu.
Ljubav: U odnosima budite strpljiviji jer partner očekuje više razumijevanja.
Zdravlje: Pripazite na iscrpljenost i obezbijedite sebi dovoljno odmora.
Posao: Finansijska pitanja dolaze u fokus i donose vam priliku za stabilizaciju.
Ljubav: U ljubavi tražite sigurnost, ali pokušajte biti otvoreniji za spontane trenutke.
Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i izbjegavajte pretjerivanja.
Posao: Komunikacija vam ide u prilog i mogli biste ostvariti važan dogovor.
Ljubav: Flert i nova poznanstva podići će vam raspoloženje.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna kako biste održali koncentraciju.
Posao: Intuicija će vam pomoći da donesete ispravnu odluku vezanu za posao.
Ljubav: Emocije su naglašene pa ćete željeti više bliskosti.
Zdravlje: Pazite na nivo stresa i pronađite vrijeme za opuštanje.
Posao: Vaš trud napokon dolazi do izražaja i mogli biste dobiti priznanje.
Ljubav: U centru ste pažnje i lako osvajate simpatije.
Zdravlje: Energije vam ne nedostaje, ali nemojte zanemariti odmor.
Posao: Detalji će biti ključni pa se usredsredite na preciznost.
Ljubav: U odnosima tražite jasnoću i otvoren razgovor.
Zdravlje: Posvetite se rutini koja vam donosi stabilnost.
Posao: Saradnje vam donose uspjeh ako ostanete diplomatski nastrojeni.
Ljubav: Pred vama je period harmonije i lijepih zajedničkih trenutaka.
Zdravlje: Pronađite ravnotežu između obaveza i odmora.
Posao: Moguće su promjene koje će vas podstaći na novi smjer.
Ljubav: Strasti su pojačane pa budite iskreni u namjerama.
Zdravlje: Obratite pažnju na regeneraciju i kvalitetan san.
Posao: Otvaraju vam se nove prilike, naročito kroz kontakte sa inostranstvom.
Ljubav: Sloboda vam je važna, ali ne zaboravite pokazati osjećanja.
Zdravlje: Kretanje i boravak na svježem vazduhu podići će vam energiju.
Posao: Pred vama su ozbiljne odluke koje zahtijevaju dugoročno planiranje.
Ljubav: U odnosima tražite stabilnost i pouzdanost.
Zdravlje: Pazite na leđa i držanje tijela.
Posao: Kreativne ideje mogle bi vam donijeti neočekivan uspjeh.
Ljubav: Iznenadan susret mogao bi vam promijeniti planove.
Zdravlje: Potrebno vam je više mentalnog odmora.
Posao: Intuicija će vam pomoći da izbjegnete greške.
Ljubav: Romantično raspoloženje unosi toplinu u vaše odnose.
Zdravlje: Posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju i vraćaju vam mir.
/Indeks/
Zanimljivosti
4 h0
Zanimljivosti
8 h0
Zanimljivosti
17 h0
Zanimljivosti
18 h0
Najnovije
Najčitanije
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Trenutno na programu