Jeziv prizor uznemirio stanovnike Kraljeva: Ludnica je puna, mnoge su pustili

Stanovnike naselja Mrsać kod Kraljeva uznemirio je prizor zbog lutke koja je obješena o drvo.

Ovu fotografiju na svom Fejsbuk profilu podijelila je vidno uplašena žena.

"Nemam drugog objašnjenja sem da je ludnica puna i da su mnoge pustili van", napisala je korisnica koja je podijelila jezivu fotografiju.

Nakon njene objave uslijedila je lavina komentara zabrinutih ljudi.

"Strašno! Jadna djeca koja prolaze tuda mogu šok da dožive. Vjerujem da u blizini ima kamera da može da se ustanovi ko je to uradio i policija bi trebala to da ganja. Za mene bi bio šok ako bi vidjela po mraku iz daljine a kako tek djeca jadna", "Zabrinjavajuće mentalno stanje ljudi", samo su neki od zabrinutih i ljutih komentara uznemirenih korisnika, prenosi Informer.