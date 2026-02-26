Kriza ne napušta Njemačku: 15.000 radnih mjesta gubi se svakog mjeseca

Kako piše Njemačka novinska agencija (DPA) 15.000 radnih mjesta gubi se svakog mjeseca u proizvodnom sektoru.

Posebno su pogođeni sektori u kojima je Njemačka tradicionalno bila jaka. Ukupni izgledi za tržište rada postaju negativni.

Zimska tmurna situacija na tržištu rada

Mjesečni barometar Instituta za istraživanje zapošljavanja (IAB) pao je ispod neutralne oznake od 100 u februaru prvi put u šest mjeseci.

"Proizvodni sektor trenutno gubi 15.000 radnih mjesta podložnih doprinosima za socijalno osiguranje mjesečno", rekao je istraživač IAB-a - Enco Veber, navodi DPA.

Barometar tržišta rada temelji se na mjesečnom istraživanju svih njemačkih agencija za zapošljavanje u vezi s njihovim prognozama za sljedeća tri mjeseca.

Stoga se smatra vodećim pokazateljem stanja na tržištu rada. Agencija za zapošljavanje predstaviće statistiku o stvarnom stanju u februaru ovog petka.

Mašinstvo i automobilska industrija u opasnosti

Mašinstvo i automobilska industrija bili su među sektorima za koje se očekuje da će doživjeti najznačajnije gubitke radnih mjesta, prema procjeni 60 odsto agencija za zapošljavanje.

"Ukupna zaposlenost ostaje stabilna, ali na taj trend utiče industrijska kriza", kaže Veber.

Minhenski institut Ifo došao je do sličnog zaključka u svom barometru zaposlenosti, navodi "Feniks-Magazin".

"Nevoljnost prema zapošljavanju ponovo raste na tržištu rada", rekao je Klaus Volrabe, vodilac Ifo anketa. "Mnoge kompanije planiraju otpustiti više radnika umjesto da stvaraju nova radna mjesta."