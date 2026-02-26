Logo
Large banner

Kriza ne napušta Njemačku: 15.000 radnih mjesta gubi se svakog mjeseca

26.02.2026

18:01

Komentari:

0
Канцеларија, посао, стрес
Foto: Pixabay

Kako piše Njemačka novinska agencija (DPA) 15.000 radnih mjesta gubi se svakog mjeseca u proizvodnom sektoru.

Posebno su pogođeni sektori u kojima je Njemačka tradicionalno bila jaka. Ukupni izgledi za tržište rada postaju negativni.

Zimska tmurna situacija na tržištu rada

Mjesečni barometar Instituta za istraživanje zapošljavanja (IAB) pao je ispod neutralne oznake od 100 u februaru prvi put u šest mjeseci.

"Proizvodni sektor trenutno gubi 15.000 radnih mjesta podložnih doprinosima za socijalno osiguranje mjesečno", rekao je istraživač IAB-a - Enco Veber, navodi DPA.

Barometar tržišta rada temelji se na mjesečnom istraživanju svih njemačkih agencija za zapošljavanje u vezi s njihovim prognozama za sljedeća tri mjeseca.

Parfem

Zdravlje

Kako nam parfem uništava štitnu žlijezdu?

Stoga se smatra vodećim pokazateljem stanja na tržištu rada. Agencija za zapošljavanje predstaviće statistiku o stvarnom stanju u februaru ovog petka.

Mašinstvo i automobilska industrija u opasnosti

Mašinstvo i automobilska industrija bili su među sektorima za koje se očekuje da će doživjeti najznačajnije gubitke radnih mjesta, prema procjeni 60 odsto agencija za zapošljavanje.

"Ukupna zaposlenost ostaje stabilna, ali na taj trend utiče industrijska kriza", kaže Veber.

Minhenski institut Ifo došao je do sličnog zaključka u svom barometru zaposlenosti, navodi "Feniks-Magazin".

"Nevoljnost prema zapošljavanju ponovo raste na tržištu rada", rekao je Klaus Volrabe, vodilac Ifo anketa. "Mnoge kompanije planiraju otpustiti više radnika umjesto da stvaraju nova radna mjesta."

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

proizvodnja

tržište rada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како нам парфем уништава штитну жлијезду?

Zdravlje

Kako nam parfem uništava štitnu žlijezdu?

45 min

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Mediji: Maskirani Albanci napali srpsku policiju

47 min

0
БОРС: Први март прогласити даном жалости

Republika Srpska

BORS: Prvi mart proglasiti danom žalosti

1 h

0
Лопов

Region

Serijski provalnik završio iza rešetaka: Opljačkao desetine kuća

1 h

0

Više iz rubrike

Творница алата Горажде

Ekonomija

Poznata bh. tvornica dobila novog vlasnika

2 h

0
Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

Ekonomija

Švajcarski gigant otpušta 16.000 radnika: Preostali moraju da dostignu normu

3 h

0
Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље

Ekonomija

Kabiri zahvalio Dodiku: Izrael stoji uz svoje dokazane prijatelje

8 h

0
Куба, држава у Карибима

Ekonomija

Kraj muka za Kubance, stiže nafta

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Horor: Trudnica se zakucala u zgradu

18

35

Oglasio o Vučić o stanju Ivice Dačića: Nezahvalno davati prognoze

18

28

Govedina postaje luksuz u Argentini

18

27

Vođa Škaljaraca osuđen na 15 godina!

18

11

Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner