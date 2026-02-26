Logo
Kraj muka za Kubance, stiže nafta

26.02.2026

Куба, држава у Карибима
Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je danas da će dozvoliti preprodaju venecuelanske nafte Kubi, odnosno da će dati dozvole kompanijama koje traže takve licence.

Ministarstvo finansija je saopštilo da potencijalne licence za transakciju venecuelanske nafte moraju "podržati kubanski narod, uključujući privatni sektor", dok je isporuka nafte koja uključuju ili koristi kubanskoj vojsci ili drugim vladinim institucijama i dalje zabranjena, prenosi Rojters.

Firme ne moraju biti osnovane u SAD

Ministarstvo finansija je saopštilo da podnosioci zahtjeva ne moraju nužno biti firme osnovane u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovlašćenje dolazi nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio stigao danas na Karibe, gdje su ga lideri više ostrvskih zemalja upozorili da bi rastuća humanitarna kriza na Kubi mogla da destabilizuje region.

Izdavanje dozvola za preprodaju venecuelanske nafte Kubi bi moglo da donese smanjenje akutne nestašice goriva na tom ostrvu, do koje je došlo nakon što je početkom januara u američkoj vojnoj akciji svrgnut venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro, koji je bio glavni snabdjevač Kube naftom.

