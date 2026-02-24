Kanada "gura prst u oko" Trampu: Najavili paket pomoći Kubi kako bi probili američku blokadu otoka

Kanada je u ponedjeljak najavila da priprema plan pomoći Kubi, koja se suočava s nestašicom goriva nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa preduzela korake da blokira isporuku nafte ostrvu.

Kanada je saopštila da namjerava pružiti podršku Kubi dok se ostrvska država bori s posljedicama nestašice goriva i rastućih cijena. Vašington je posljednjih sedmica pojačao kampanju pritiska protiv Kube, dugogodišnjeg protivnika Sjedinjenih Američkih Država.

Blokirana nafta iz Venecuele

Administracija predsjednika Trampa preduzela je korake da blokira svu naftu koja stiže na Kubu, uključujući i onu iz Venecuele. Time su, prema objavljenim navodima, porasle cijene hrane i prevoza, izazivajući ozbiljne nestašice goriva i višesatne nestanke električne energije.

Kanadska ministarka spoljnih poslova Anita Anand izjavila je u ponedjeljak da Otava radi na paketu pomoći Kubi.

„Pripremamo plan za pomoć. Trenutno nismo spremni pružiti dodatne detalje najave“, rekla je Anand, ne iznoseći šta će tačno takva pomoć obuhvatati.

Može doći do humanitarne krize

Ujedinjene nacije upozorile su da bi, ukoliko energetske potrebe Kube ne budu zadovoljene, moglo doći do humanitarne krize. Kanada je ranije saopštila da prati situaciju u Kubi i izrazila zabrinutost zbog „rastućeg rizika od humanitarne krize“ na ostrvu.

Dodatne tenzije u regionu povezane su s dešavanjima u Venecueli. Ojačan američkom vojnom operacijom u kojoj je svrgnuti venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro uhapšen u smrtonosnom upadu u januaru, Tramp je u više navrata govorio o mogućem djelovanju protiv Kube i pritisku na njeno rukovodstvo.

Tramp je takođe izjavio da će „Kuba uskoro propasti“, dodajući da Venecuela, nekada glavni snabdjevač Kube naftom, u posljednje vrijeme nije slala ni naftu ni novac Havani. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava ocijenila je da je američki upad u kojem je Maduro uhapšen predstavljao kršenje međunarodnog prava.