Logo
Large banner

Kanada "gura prst u oko" Trampu: Najavili paket pomoći Kubi kako bi probili američku blokadu otoka

Izvor:

Agencije

24.02.2026

07:31

Komentari:

0
Куба држава у Карипском мору
Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Kanada je u ponedjeljak najavila da priprema plan pomoći Kubi, koja se suočava s nestašicom goriva nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa preduzela korake da blokira isporuku nafte ostrvu.

Kanada je saopštila da namjerava pružiti podršku Kubi dok se ostrvska država bori s posljedicama nestašice goriva i rastućih cijena. Vašington je posljednjih sedmica pojačao kampanju pritiska protiv Kube, dugogodišnjeg protivnika Sjedinjenih Američkih Država.

Blokirana nafta iz Venecuele

Administracija predsjednika Trampa preduzela je korake da blokira svu naftu koja stiže na Kubu, uključujući i onu iz Venecuele. Time su, prema objavljenim navodima, porasle cijene hrane i prevoza, izazivajući ozbiljne nestašice goriva i višesatne nestanke električne energije.

Kanadska ministarka spoljnih poslova Anita Anand izjavila je u ponedjeljak da Otava radi na paketu pomoći Kubi.

„Pripremamo plan za pomoć. Trenutno nismo spremni pružiti dodatne detalje najave“, rekla je Anand, ne iznoseći šta će tačno takva pomoć obuhvatati.

Može doći do humanitarne krize

Ujedinjene nacije upozorile su da bi, ukoliko energetske potrebe Kube ne budu zadovoljene, moglo doći do humanitarne krize. Kanada je ranije saopštila da prati situaciju u Kubi i izrazila zabrinutost zbog „rastućeg rizika od humanitarne krize“ na ostrvu.

Dodatne tenzije u regionu povezane su s dešavanjima u Venecueli. Ojačan američkom vojnom operacijom u kojoj je svrgnuti venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro uhapšen u smrtonosnom upadu u januaru, Tramp je u više navrata govorio o mogućem djelovanju protiv Kube i pritisku na njeno rukovodstvo.

Tramp je takođe izjavio da će „Kuba uskoro propasti“, dodajući da Venecuela, nekada glavni snabdjevač Kube naftom, u posljednje vrijeme nije slala ni naftu ni novac Havani. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava ocijenila je da je američki upad u kojem je Maduro uhapšen predstavljao kršenje međunarodnog prava.

Podijeli:

Tagovi :

Kanada

Kuba

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп о војној интервенцији: Није неопходно

Svijet

Tramp o vojnoj intervenciji: Nije neophodno

1 sedm

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

SAD uvode tarife zemljama koje prodaju naftu Kubi, jedna zemlja u fokusu

3 sedm

0
Трамп: Куба ће ускоро пропасти

Svijet

Tramp: Kuba će uskoro propasti

3 sedm

0
Кубанци затражили ослобађање Николаса Мадура

Svijet

Kubanci zatražili oslobađanje Nikolasa Madura

1 mj

0

Više iz rubrike

Катанац врата капија

Ekonomija

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

13 h

1
Пелет пада - купци чекају ударне попусте

Ekonomija

Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

13 h

0
Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

Ekonomija

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

13 h

0
Млијеко

Ekonomija

Megle najavio smanjenje otkupa mlijeka: "Omča oko vrata farmerima"

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner