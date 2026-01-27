Logo
Tramp: Kuba će uskoro propasti

27.01.2026

22:20

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Kuba će "propasti" u bliskoj budućnosti, jer ova karipska zemlja više ne dobija naftu iz Venecuele, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Kuba će uskoro propasti. Kuba je zaista zemlja koja je veoma blizu propasti. Znate da su dobijali novac od Venecuele. Dobijali su naftu od Venecuele. Više je ne dobijaju", rekao je Tramp novinarima.

Portal "Politiko" pisao je prošle sedmice da Trampova administracija razmatra uvođenje potpune blokade uvoza nafte na Kubu da bi podstakla promjenu vlasti u toj zemlji.

Володимир Зеленски

Svijet

Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

Tramp je ranije ovog mjeseca rekao da će zaustaviti dotok nafte i novca iz Venecuele na Kubu.

