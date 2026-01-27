Nude milion evra za samo jednu informaciju

Njemačka je ponudila nagradu od milion evra za informacije koje bi dovele do hapšenja osumnjičenih krajnje levičarskih ekstremista, odgovornih za podmetnuti požar koji je ranije ovog mjeseca izazvao masovni prekid u snabdijevanju električnom energijom u Berlinu.

Policija traga za članovima grupe Vulkangrupe (Grupa Vulkan), koja je preuzela odgovornost za napad, prenosi Euronjuz. Zbog incidenta je oko 45.000 domaćinstava i 2.200 kompanija na jugozapadu njemačke prijestonice ostalo bez struje skoro sedam dana, usred zime. Riječ je o najdužem prekidu u snabdijevanju električnom energijom u Berlinu od kraja Drugog svjetskog rata.

Krajnje levičarska Vulkangrupa u više objava na internetu preuzela je odgovornost za napad, navodeći da im je cilj bio napad na industriju fosilnih goriva, a ne izazivanje nestanka električne energije.

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt najavio je odlučan odgovor države prilikom objave nagrade. On je istakao da će bezbjednosne agencije biti značajno ojačane u borbi protiv levog ekstremizma, dodajući da je, kako je naveo, „primjereno naglasiti ozbiljnost situacije nagradom ove veličine“.

Dobrindt je najavio da će policija pokrenuti javnu kampanju za prikupljanje dojava, koja će obuhvatiti dijeljenje letaka i postavljanje plakata u berlinskom metrou.

Samoprozvana Vulkangrupa aktivna je od 2011. godine i, prema podacima njemačkih obavještajnih službi, odgovorna je za više podmetanja požara u Berlinu i okolini. Grupa je preuzela odgovornost i za podmetnuti požar 2024. godine, koji je doveo do obustave proizvodnje u Teslinoj fabrici automobila u Berlinu, piše Euronjuz.

Posljednji incident, izazvan požarom usmjerenim na snop visokonaponskih kablova, ukazao je na ozbiljne bezbjednosne propuste u zaštiti ključne infrastrukture njemačke prestonice. Sve se događa u trenutku kada Berlin izražava zabrinutost zbog mogućih sabotaža povezanih sa Rusijom.

Prema navodima njemačkih zvaničnika, Njemačka se već godinama suočava sa ruskom kampanjom sabotaža, špijunaže i dezinformacija, usmerenom na destabilizaciju zemlje, koja je jedan od ključnih snabdjevača vojne pomoći Ukrajini i važno logističko čvorište NATO saveza. Moskva je te optužbe odbacila.

Berlinski zvaničnici suočili su se i sa kritikama zbog brzine i obima reakcije na višednevni nestanak električne energije. Dobrindt je u utorak najavio da će Bundestag tokom ove sedmice usvojiti novi zakon o unapređenju zaštite ključne infrastrukture.

Međutim, nacrt zakona već je naišao na kritike dijela energetskog sektora i poslovne zajednice, koji upozoravaju da bi mogao biti previše birokratski i nedovoljno efikasan. Pojedini stručnjaci ukazuju i na rizik da bi zakon mogao nametnuti preveliki stepen transparentnosti o ključnim infrastrukturnim objektima, što bi mogli zloupotrebiti zlonamerni akteri.

Dobrindt je priznao da se, kako je rekao, „već sada objavljuje previše javnih informacija o ključnoj infrastrukturi“.