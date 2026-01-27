Logo
Poznata banka zatvara veliki broj poslovnica

Izvor:

ATV

27.01.2026

16:11

Позната банка затвара велики број пословница

Dojče banka (DB) će do kraja ove godine zatvoriti oko 100 filijala u Njemačkoj, uključujući i poslovnice Postbanke, što predstavlja nastavak strategije prelaska na digitalne usluge i smanjenja fizičke mreže.

Klaudio de Sanktis član uprave Dojče banke zadužen za privatne klijente izjavio je da sve veći broj klijenata koristi bankarske usluge putem mobilnih aplikacija, dok je interesovanje za odlazak u filijale u stalnom padu.

Мирјана Пајковић

Region

Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

Krajem 2025. godine, Dojče banka i Postbanka, koja je dio DB grupe, zajedno su imale nešto više od 750 poslovnica širom Njemačke koje pružaju usluge za približno 19 miliona privatnih klijenata, prenosi "Bild".

Vještačka inteligencija kao asistent

Dojče banka istovremeno razvija i asistenta na bazi vještačke inteligencije za korisničku podršku, koji bi u drugoj polovini 2026. trebalo da pomogne klijentima u korišćenju aplikacije i odgovara na osnovna pitanja.

Prema podacima banke, upotreba aplikacije za bankarske usluge porasla je za oko 20 odsto u posljednjih 18 mjeseci.

удес румунија навијачи

Fudbal

Horor scena: Kombi se zabio direktno u kamion; Poginulo 7 navijača?

Dojče banka, uprkos najavljenom zatvaranju nekih filijala, ne planira da u potpunosti ugasi svoje fizičke poslovnice.

Filijale će ubuduće biti namijenjene prije svega savjetovanju klijenata o "važnim životnim odlukama", poput kupovine nekretnina, investicija ili odluke da se uzme kredit, uživo ili putem video-savjetovanja.

Smanjuje se i broj zaposlenih i bankomata

Smanjenje broja poslovnica podrazumijeva da će biti smanjen i broj zaposlenih Dojče banke u sektoru poslovanja sa stanovništvom.

Konobar hrana

Ekonomija

Udaramo u plafon: Ugostitelji najavili poskupljenja

Banka najavljuje da neće biti masovnih otkaza, već će broj radnika biti smanjen kroz penzionisanje i odlaske bez popunjavanja upražnjenih pozicija.

Zatvaranje filijala u Njemačkoj će pratiti i smanjenje broja bankomata, što posebno pogađa starije klijente.

Postbanka je najavila alternativno rješenje koje omogućava podizanje gotovine u pojedinim trgovinama, ali uz obaveznu upotrebu mobilne aplikacije i generisanje digitalnog koda.

