Lažni policajci ukrali 10.000 evra

Izvor:

Feniks magazin

27.01.2026

15:06

Foto: Pixabay

Na auto-putu A2 kod grada Pajne u Njemačkoj, nepoznati prevaranti koji su se predstavljali kao policijski službenici opljačkali su dvoje ljudi i uzeli im 10.000 evra, saopštila je policija u Braunšvajgu.

Kako navodi policija, počinioci su u ponedjeljak uveče vozili srebrni „Folksvagen pasat“ u pravcu Hanovera. Kada su primjetili vozilo koje je odgovaralo njihovom „profilu žrtve“, pokazali su policijsku palicu i primorali putnike da se zaustave na odmorištu Rorse-Nord.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Skandalozna odluka Uzunovićeve, predlažem svenarodni miting

Na parkingu su lažni policajci inscenirali rutinsku kontrolu. Nosili su policijske uniforme sa oznakama i pokazali navodne službene legitimacije. Od putnika su zatražili lična dokumenta, a zatim ih pitali koliko gotovine imaju kod sebe.

Pod izgovorom da provjeravaju autentičnost novčanica, zatražili su da im se novac preda. Nakon što su uzeli gotovinu, prevaranti su naglo napustili odmorište i pobjegli u nepoznatom pravcu.

Portparolka policije izjavila je za portal t-online da je riječ o poznatoj metodi prevare. Sličan slučaj zabilježen je u decembru prošle godine na istom dijelu auto-puta A2. Prema navodima policije, počinioci ciljano biraju vozila sa stranim registarskim tablicama i praznim prikolicama za prevoz automobila.

Најновија вијест

Svijet

Dramatično: Ogromno klizište guta grad, ljudi hitno evakuisani, prizori su jezivi

– Po tome prepoznaju svoje žrtve – navela je portparolka, dodajući da su oštećeni u ovom slučaju doputovali iz Bugarske, s namjerom da u Njemačkoj kupe automobil.

Svjedoci su izjavili da je registarska tablica vozila počinilaca bila prekrivena snijegom, zbog čega nije mogla da se pročita. Protiv dvojice nepoznatih muškaraca pokrenut je krivični postupak, a istraga je u toku.

Njemačka

prevara

