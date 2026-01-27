Predsjednik Rusije Vladimir Putin položio je cvijeće na spomenik „Granični kamen“ na Nevskom petačku, mostobranu na lijevoj obali rijeke Neve, na 82. godišnjicu proboja blokade Lenjingrada.

Ovaj mostobran je postao simbol čvrstine i hrabrosti sovjetskih vojnika u bici za Lenjingrad i odigrao ključnu ulogu u uspjehu operacije „Iskra“ u januaru 1943. godine.

Ruski lider takođe je posjetio Piskarevsko memorijalno groblje u Sankt Peterburgu, gdje je položio venac na spomenik „Majka domovina“, posvećen žrtvama opsade Lenjingrada.

Putin je, takođe, položio cvijeće na grob svog brata Viktora koji je preminuo kad dijete u opkoljenom Lenjingradu.

Putin je na komemorativnim događajima nosio lentu Lenjingradske pobjede na reveru kaputa.

Lenta Leninj gradske pobjede sastoji se od dve boje: maslinaste, koja simbolizuje pobjedu, i zelene, koja predstavlja život.

U noći 20. septembra 1941. godine, bataljon 115. streljačke divizije, koristeći ribarske čamce i improvizovane splavove iz oblasti Nevske Dubrovke, uspio je da se prebaci na lijevu obalu Neve i iznenadnim napadom potisne Nijemce sa njihovih prednjih položaja, utvrdivši se na malom dijelu priobalnog zemljišta. Bitka za ove teritorije postala je poznata kao Nevski pjatačok i trajala je do 1943. godine.

Na mjestu borbi 1972. godine otkriven je spomenik pod nazivom „Granični kamen“. Na obelisku su ispisane riječi Roberta Roždestvenskog: „Vi, živi, znate da mi nismo htjeli da napustimo ovu zemlju i nismo otišli. Stajali smo do smrti kraj mračne Neve. Poginuli smo da biste vi živjeli“.

(sputnik srbija)