Ko je Džoš Gruenbaum: Od "anonimusa" do sastanka sa Putinom

Ime Džoša Gruenbauma do juče je bilo gotovo nepoznato široj javnosti, čak i u Americi. Nije diplomata, nema političku karijeru iza sebe, ne pojavljuje se u televizijskim studijima i ne drži govore.

Ipak, njegovo prisustvo na sastanku sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom sinoć u Kremlju, rame uz rame sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, pokazuje da je riječ o čovjeku koji u novoj fazi američke politike prema Moskvi ima konkretnu, a ne simboličku ulogu.

Gruenbaum je čovjek iz sjenke na čelu skoro pa nevidljive, ali izuzetno moćne institucije – Federalne službe za nabavke. Kroz tu službu prolaze državni ugovori vrijedni desetine milijardi dolara, nabavke, infrastrukturni projekti, tehnološki aranžmani i finansijski tokovi američke administracije. Drugim riječima – to je mjesto na kojem se politika prevodi u praksu.

Čovjek iz svijeta kapitala

Za razliku od klasičnih birokrata, Gruenbaum u državnu službu nije došao iz svijeta politike, već iz svijeta velikog novca. Bio je direktor u investicionom gigantu KKR i potpredsjednik Moelis&Company. A prije ulaska u svijet investicionog bankarstva, profesionalnu karijeru gradio je u porodičnom biznisu – uvozu hrane.

U administraciju Donalda Trampa ušao je prije godinu dana, u trenutku kada je pokrenuta široka revizija državne potrošnje i kada je na scenu stupio koncept "efikasne države", inspirisan radom Maskovog DOGE-a. I lako se uklopio – reformisao je sistem federalnih nabavki, sprovodio mjere štednje, pregovarao o jedinstvenim državnim ugovorima sa velikim tehnološkom kompanijama...

Federalna služba za nabavke tvrdi da joj je već uštedio više od 52 milijarde dolara, od čega oko 12 milijardi samo na konsultantskim aranžmanima. U okviru revizije višemilijarderskih ugovora koje država ima sa tehnološkim i konsultantskim kompanijama, Gruenbaum je zauzeo nepopustljiv stav i u pismu zatražio da svaki ugovor bude objašnjen jednostavno i jasno.

"Petnaestogodišnjak bi trebalo da može da razumije koju uslugu pružate i zašto je ona važna – bez konsultantskog žargona i besmislenih fraza", napisao je Gruenbaum.

Ta rečenica je vrlo brzo postala simbol njegovog pristupa.

Pod njegovim nadzorom, kompanije poput "Gugla", "Orakla", "Amazona" i "Ubera" bile su primorane da opravdaju svoje ugovore ili se suoče sa njihovim raskidanjem. Neke su popustile i dale velike cjenovne ustupke. Druge su se, pisao je o tome "Fajnenšel tajms", žalile Bijeloj kući zbog "agresivnog i neprijatnog" pristupa.

Gruenbaum, međutim, odbacuje optužbe da je grub ili, što mu se takođe stavljalo na dušu, ideološki motivisan.

"Ne mogu da se sjetim nijednog spornog ili neprijatnog razgovora sa industrijom. Mi samo tražimo vrijednost za novac. Ako postoji bolja ponuda – očekujemo da je vidimo", hladno je objasnio.

Prvi put u Kremlju, ali ne i u Vitkof-Kušner delegaciji

Njegovo pojavljivanje u Moskvi, smatraju analitičari, pokazuje da se razgovori ne vode samo na političkom nivou, već da ulaze i u operativnu fazu. Jer se od Gruenbauma sigurno ne očekuje da, poput diplomata, brine o protokolima i izjavama, već da bude tehnički stub američke strane – čovjeka koji zna kako da politički dogovor pretvori u sistem koji funkcioniše.

S toga bi podjela posla i njegovo mjesto u američkoj delegaciji moglo da se zamisli ovako: ako Vitkof vodi političku dimenziju pregovora, a Kušner strateške odnose, Gruenbaumov zadatak bi bio da izračuna šta je izvodljivo i šta može da opstane.

Iako se mnogima tako činilo, sinoć u Moskvi nije bilo premijerno prikazivanje Džoša Gruenbauma: u decembru 2025. već je boravio na Floridi sa ruskim, ukrajinskim i evropskim predstavnicima, učestvovao je i u razgovorima o bezbjednosnim garancijama, kao i na nedavnom sastanku tzv. "koalicije voljnih" u Parizu. Uz to uključen je u rad Trampovog Odbora za mir, tijela fokusiranog na obnovu Gaze i rješavanja globalnih konflikata, kao viši savjetnik.

Ali, od njega se ne očekuje ni empatija ni politička mekoća nad užasima Gaze, jer je u više navrata javno govorio da su njegovi stavovi oblikovani porodičnim nasljeđem. Naime, dolazi iz ortodoksne jevrejske porodice i potomak je čovjeka koji je, za razliku od ostatka porodice, preživio Holokaust. Iako po obrazovanju pravnik i ekonomista, prije ulaska u finansijski sektor, nekoliko godina je čak proveo na ješivi, gdje je bio posvećen vjerskom obrazovanju.

A kakvu će ulogu zauzeti prema Moskvi – da li će nastupati kao tradicionalno zapadno sumnjičav akter ili kao pošten pregovarač? Ako se sinoć, dok je prolazio Moskvom, sjetio ko je stavio tačku na Hitlerove ambicije – onda je izbor lak.