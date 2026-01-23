Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

Mario (15) iz okoline Temišvara, čiji nestanak je prijavljen u ponedjeljak 19. januara, pronađen je mrtav i zakopan na jednom polju nedaleko do grada, a policija je uhapsila više maloljetnih lica, koji se dovode u vezu sa zločinom.

Policija je privela dvojicu dječaka starih 15 i jednog dječaka starog 13 godina, zbog sumnje da su počinili zločin.

Sumnja se da je jedan od osumnjičenih 15-godišnjaka, zajedno sa mlađim dečakom, ubio Marija nanevši mu brojne ubode noževima i sjekirom, nakon čega su pozvali drugog 15-godišnjaka da im pomogne da tijelo zakopaju na zaleđenom polju, koje se nalazi nekoliko desetina metara od kuće gdje jedan od osumnjičenih živi.

Jedan od starijih dječaka navodno je išao u razred sa Marijom, a on i mlađi dječak su više od mjesec dana detaljno planirali kako da ga ubiju. Motiv je, kako se sumnja, bila ljubomora, jer je Mario bio izuzetno popularan u razredu i čitavom društvu.

Mariov nestanak prijavljen je u ponedjeljak, a vjeruje se da je do osumnjičenih i žrtve prvo došlo do verbalne svađe, nakon čega su osumnjičeni potegli oružje i nesrećnom dječaku zadali brojne smrtonosne povrede. Nakon toga su pozvali još jednog dječaka, koji im je pomogao da telo stave u radnička kolica, isto prevezu do polja, gdje su tijelo zapalili, a potom su u zaleđenoj zemlji Mariju iskopali grob.

Mediji navode da raka, koju su dječaci iskopali, nije bila previše duboka, jer im je zbog zamrznutog tla bilo preteško da kopaju. Navodno je pronađena i lopata koju su koristili.

Prema navodima medija, dvojica 15-godišnjaka su u pritvoru, dok je mlađi dječak pušten na slobodu, jer zbog godina ne može krivično da odgovara.

