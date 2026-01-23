Logo
Large banner

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

Izvor:

Telegraf

23.01.2026

17:02

Komentari:

0
Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!
Foto: Printskrin/Jutjub

Mario (15) iz okoline Temišvara, čiji nestanak je prijavljen u ponedjeljak 19. januara, pronađen je mrtav i zakopan na jednom polju nedaleko do grada, a policija je uhapsila više maloljetnih lica, koji se dovode u vezu sa zločinom.

Policija je privela dvojicu dječaka starih 15 i jednog dječaka starog 13 godina, zbog sumnje da su počinili zločin.

Sumnja se da je jedan od osumnjičenih 15-godišnjaka, zajedno sa mlađim dečakom, ubio Marija nanevši mu brojne ubode noževima i sjekirom, nakon čega su pozvali drugog 15-godišnjaka da im pomogne da tijelo zakopaju na zaleđenom polju, koje se nalazi nekoliko desetina metara od kuće gdje jedan od osumnjičenih živi.

Ruža

Ostali sportovi

Umro Đani Kovač

Jedan od starijih dječaka navodno je išao u razred sa Marijom, a on i mlađi dječak su više od mjesec dana detaljno planirali kako da ga ubiju. Motiv je, kako se sumnja, bila ljubomora, jer je Mario bio izuzetno popularan u razredu i čitavom društvu.

Mariov nestanak prijavljen je u ponedjeljak, a vjeruje se da je do osumnjičenih i žrtve prvo došlo do verbalne svađe, nakon čega su osumnjičeni potegli oružje i nesrećnom dječaku zadali brojne smrtonosne povrede. Nakon toga su pozvali još jednog dječaka, koji im je pomogao da telo stave u radnička kolica, isto prevezu do polja, gdje su tijelo zapalili, a potom su u zaleđenoj zemlji Mariju iskopali grob.

илу-ротација-19092025

Svijet

Ubola djevera nakon svađe, mladić preminuo u bolnici

Mediji navode da raka, koju su dječaci iskopali, nije bila previše duboka, jer im je zbog zamrznutog tla bilo preteško da kopaju. Navodno je pronađena i lopata koju su koristili.

Prema navodima medija, dvojica 15-godišnjaka su u pritvoru, dok je mlađi dječak pušten na slobodu, jer zbog godina ne može krivično da odgovara.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Rumunija

Ubistvo

tinejdžer

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка зарила младићу нож у груди

Region

Djevojka zarila mladiću nož u grudi

6 h

0
Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

Svijet

Unuk blokirao vrata, pa nasmrt pretukao baku

8 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Medicinar ubijao pacijente: Policija došla do jezivog otkrića

9 h

0
Дрогирао се данима, па убио дјевојку: Откривено гдје је држао њено тијело

Svijet

Drogirao se danima, pa ubio djevojku: Otkriveno gdje je držao njeno tijelo

9 h

0

Više iz rubrike

Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Šta se dešavalo nakon pada Madura: Delsi Rodrigez tvrdi da su Amerikanci prijetili da će je ubiti

1 h

0
Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

Svijet

Nijemci daju stotine miliona evra za primjenu vještačke inteligencije u zdravstvu

1 h

0
Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

Svijet

Kopenhagen u ratnoj pripravnosti? Danske trupe spremne za američki napad na Grenland

1 h

0
Џош Груенбаум човјек на преговорима са Путином

Svijet

Ko je Džoš Gruenbaum: Od "anonimusa" do sastanka sa Putinom

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

17

Nermin Nikšić završio u bolnici

17

15

Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner