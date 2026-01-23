Djevojka zarila mladiću nož u grudi

Crnogorska policija uhapsila je djevojku zbog sumnje da je pokušala da ubije mladića u Podgorici!

Sve se odigralo juče, oko 14 časova, a građani su prijavili da se u ulici Gavra Vukovica nalazi lice sa ubodnom ranom nanesenom oštrim predmetom.

"Na lice mjesta su upućeni policijski službenici gdje je po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izvršen uviđaj i izuzet veći broj predmeta i tragova, uključujući i nož za koji se sumnja da je sredstvo izvršenja krivičnog djela, koji će biti upućeni na odgovarajuća vještačenja u Forenzički centar", navode u MUP-u.

Prevezen u bolnicu

Kako ističu, povrijeđeni muškarac transportovan je u Klinički centar Crne Gore na ukazivanje ljekarske pomoći, gdje je i zadržan radi daljeg liječenja.

"Policijski službenici su, preduzimajući intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti i potpunog rasvjetljavanja ovoga događaja, u saradnji sa postupajućim višim državnim tužiocem, došli do sumnje da je juče oko 13.30 časova, u stanu koji je lociran u naselju Malo brdo, V.O. (28) iz Podgorice, nakon kraćeg verbalnog sukoba sa vanbračnim suprugom istom nanijela ubodnu ranu u predjelu grudi", ističu u saopštenju.

Po nalogu postupajućeg tužioca V.O. je lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično djelo ubistvo u pokušaju. Ona će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti privedena postupajućem tužiocu na dalju nadležnost, dodaju.

Ovom događaju prethodilo je nasilje u porodici.