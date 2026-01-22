Logo
Drama u Zagrebu: Upad u Ambasadu Indije

Kurir

22.01.2026

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Ministarstvo spoljnih poslova Indije zatražilo je od Ambasade Hrvatske u Nju Delhiju i zvaničnog Zagreba da pozovu na odgovornost osobe koje su neovlašćeno u srijedu upale u Ambasadu te zemlje u Hrvatskoj.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Indije se navodi da su u Ambasadu u Zagrebu upali "protivindijski elementi" i podsjeća da su diplomatski prostori prema Bečkoj konvenciji "nepovredivi i moraju se zaštititi".

- U skladu s tim, odlučno smo se obratili hrvatskim vlastima, kako u Nju Delhiju tako i u Zagrebu, od kojih smo zatražili da počinioce pozovu na odgovornost za njihova neprihvatljiva i nezakonita dela - navodi se u saopštenju, prenosi Hina.

Ističu da su "neovlašćeni upad i vandalizam počinili protivindijski elementi", bez detalja o tome šta se tačno i kada to dogodilo.

Zagreb

ambasada

