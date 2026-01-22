Zaharova: Optužbe Makrona na račun Rusije pokušaj da se prikriju sopstvene greške

Izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona o navodnoj destabilizirajućoj ulozi Rusije predstavljaju bolesne fantazije i pokušaj da se pokriju sopstvene greške, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Što se tiče optužbi da je Rusija kriva za destabilizaciju, kako je on naveo, ne znam kako je uopšte moguće, poslije svega što se sada desilo u svijetu, tako govoriti. Ako je to ranije bila samo bolesna fantazija u vezi s našom zemljom, onda je sada samo bolesna fantazija jer pokazuje odsustvo razumijevanja onoga što se dešava u svijetu i realističnog pristupa u ocenama procesa koji su u toku“, rekla je Zaharova na brifingu za novinare.

U prvom redu su to pokušaji da se pokriju sopstvene greške, dodala je ona.

Makron „progledao“ u Davosu

Komentarišući Makronovu ocenu u Davosu da se danas u svijetu konstatuje udaljavanje od međunarodnog prava i prelazak na svijet bez pravila, Zaharova je, uz ironiju, rekla da je francuski predsjednik progledao zahvaljujući „čudesnim“ naočarima.

Ona je aludirala na to što Makron posljednjih dana svuda, pa i u Davosu, nastupa s naočarima za sunce, obrazlažući to problemima sa očima.

(sputnik srbija)