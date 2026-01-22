Logo
Nuklearni bunker u Velikoj Britaniji za nekoliko dana će pasti u more, nema mu spasa

Izvor:

Avaz

22.01.2026

15:28

Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса
Foto: Printscreen/X

Na istočnoj obali engleskog Jorkšira (Yorkshirea), nuklearni bunker star oko 70 godina nalazi se pred nestankom, a prema procjenama lokalnih entuzijasta i istoričara, u more bi mogao pasti već za nekoliko dana usljed ubrzane obalne erozije.

Riječ je o ciglenoj građevini smještenoj u blizini mjesta Tunstal, koja je izgrađena tokom Hladnog rata kao osmatračnica u slučaju nuklearnog sukoba. Bunker je danas d‌jelimično izložen na ivici blatnjave litice, oko 20 metara iznad plaže, bez ikakvog oslonca prema unutrašnjosti kopna.

Kraj vrlo blizu

Istoričar Dejvi Robinson (Davey), koji zajedno s partnerkom Trejsi Čarlton dokumentuje posljednje dane bunkera, upozorava da je njegov kraj vrlo blizu.

- Živimo na jednoj od obala s najbržom erozijom u Evropi i ovaj bunker nema još mnogo vremena, možda svega nekoliko dana - rekao je Robinson.

Prema podacima britanske Agencije za okoliš, istočni Jorkišeir ima jednu od najbrže erodirajućih obala u Ujedinjenom Kraljevstvu, s prosječnim godišnjim gubitkom tla od oko dva metra. Procjenjuje se da je od rimskog doba nestalo oko pet kilometara kopna, uključujući čak 23 sela.

Bunker u Tunstalu poznat je kao Tunstall ROC (Royal Observer Corps) Post, a prema podacima istraživačke grupe Subterranea Brittanica, izgrađen je 1959. godine i povučen iz upotrebe početkom 1990-ih.

Imao osnovne životne uslove

Robinson navodi da je bunker imao spavaće i vrlo osnovne životne uslove.

- Dizajniran je tako da ljudi mogu boraviti unutra i čekati da se registruje nuklearna eksplozija, a zatim da informacije proslijede drugim bunkerima širom zemlje - kazao je, dodajući: "Srećom, nikada nije bio korišten."

Robinson i Čarlton već devet dana zaredom dolaze na lokaciju u očekivanju da će se građevina obrušiti u more. Snimke objavljuju na svom YouTube kanalu, gd‌je, kako kažu, privlače pažnju publike iz cijelog svijeta.

- To daje dodatno značenje cijelom procesu erozije. Ovaj bunker je simbol onoga što se ovd‌je dešava. Vid‌jeti kako se konkretan, fizički objekat pomjera i nestaje najbolje pokazuje razmjere problema - rekao je Robinson.

Čarlton je poručila da će nastaviti dolaziti i snimati dokle god bunker stoji.

- Svjesni smo da mu je ostalo još samo nekoliko dana i osjećamo obavezu prema hiljadama ljudi koji sada prate naše snimke da budemo ovd‌je do samog kraja - kazala je.

