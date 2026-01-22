Nuklearni bunker u Velikoj Britaniji za nekoliko dana će pasti u more, nema mu spasa

Izvor:
Avaz
22.01.2026
15:28
Na istočnoj obali engleskog Jorkšira (Yorkshirea), nuklearni bunker star oko 70 godina nalazi se pred nestankom, a prema procjenama lokalnih entuzijasta i istoričara, u more bi mogao pasti već za nekoliko dana usljed ubrzane obalne erozije.
Riječ je o ciglenoj građevini smještenoj u blizini mjesta Tunstal, koja je izgrađena tokom Hladnog rata kao osmatračnica u slučaju nuklearnog sukoba. Bunker je danas djelimično izložen na ivici blatnjave litice, oko 20 metara iznad plaže, bez ikakvog oslonca prema unutrašnjosti kopna.
Istoričar Dejvi Robinson (Davey), koji zajedno s partnerkom Trejsi Čarlton dokumentuje posljednje dane bunkera, upozorava da je njegov kraj vrlo blizu.
- Živimo na jednoj od obala s najbržom erozijom u Evropi i ovaj bunker nema još mnogo vremena, možda svega nekoliko dana - rekao je Robinson.
This nuclear bunker on the Yorkshire coast is "just a few days" away from falling into the sea.— BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) January 16, 2026
Find out more: https://t.co/8bcbEP5dgE pic.twitter.com/DiWRosaoYW
Prema podacima britanske Agencije za okoliš, istočni Jorkišeir ima jednu od najbrže erodirajućih obala u Ujedinjenom Kraljevstvu, s prosječnim godišnjim gubitkom tla od oko dva metra. Procjenjuje se da je od rimskog doba nestalo oko pet kilometara kopna, uključujući čak 23 sela.
Bunker u Tunstalu poznat je kao Tunstall ROC (Royal Observer Corps) Post, a prema podacima istraživačke grupe Subterranea Brittanica, izgrađen je 1959. godine i povučen iz upotrebe početkom 1990-ih.
Robinson navodi da je bunker imao spavaće i vrlo osnovne životne uslove.
- Dizajniran je tako da ljudi mogu boraviti unutra i čekati da se registruje nuklearna eksplozija, a zatim da informacije proslijede drugim bunkerima širom zemlje - kazao je, dodajući: "Srećom, nikada nije bio korišten."
Robinson i Čarlton već devet dana zaredom dolaze na lokaciju u očekivanju da će se građevina obrušiti u more. Snimke objavljuju na svom YouTube kanalu, gdje, kako kažu, privlače pažnju publike iz cijelog svijeta.
- To daje dodatno značenje cijelom procesu erozije. Ovaj bunker je simbol onoga što se ovdje dešava. Vidjeti kako se konkretan, fizički objekat pomjera i nestaje najbolje pokazuje razmjere problema - rekao je Robinson.
Čarlton je poručila da će nastaviti dolaziti i snimati dokle god bunker stoji.
- Svjesni smo da mu je ostalo još samo nekoliko dana i osjećamo obavezu prema hiljadama ljudi koji sada prate naše snimke da budemo ovdje do samog kraja - kazala je.
