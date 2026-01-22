Zatražen pritvor za osumnjičenog za iskorištavanje djece za pornografiju

Okružno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo je pritvor za lice čiji su inicijali M.H. koje je osumnjičeno za krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju, rekao je portparol Tužilaštva Milan Malivojević.

Prijedlog za određivanje pritvora podnesen je Osnovnom sudu u Bijeljini.

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske uhapsili su u Bijeljini lice čiji su inicijali M.H. iz ovog grada koje je osumnjičeno da je posredstvom društvenih mreža vrbovalo djecu i navodilo ih na izradu sadržaja dječije pornografije.

Lice M.H. je osumnjičeno i da je posjećivalo internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječije pornografije, te preuzimalo fotografije i video-snimke, nakon čega je koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju uvozilo i distribuiralo taj sadržaj.

Pretresom kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeno lice pronađeni su računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i ostali predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Osumnjičeno lice su uhapsili službenici Uprave MUP-a kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina u okviru akcije "Sistem", saopšteno je iz MUP-a Srpske.