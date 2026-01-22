Poznato stanje povrijeđenih u teškoj nezgodi u Banjaluci

Jedno lice, povrijeđeno u sudaru dva putnička vozila u Banjaluci, zadobilo je povredu glave i hospitalizovano je u Klinici za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

"Pacijent M.K. je svjestan i ostaje na daljem bolničkom praćenju i liječenju", naveli su iz UKC-a.

Iz UKC-a su napomenuli da su tri pacijenta, čiji su inicijali S.D, S.V. i S.Dž, pregledani i zbrinuti u Urgentnom centru, te pušteni na kućno liječenje.

Hronika Više povrijeđenih u teškoj nesreći

Četiri lica povrijeđena su u sudaru dva putnička vozila u Banjaluci, rečeno je jutros Srni u banjalučkoj Policijskoj upravi.

Povrede su zadobila oba vozača i njihovi suvozači, a saobraćajna nezgoda se dogodila noćas oko 3.10 časova na raskrsnici ulica Gavre Vučkovića i Srpske.