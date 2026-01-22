Više povrijeđenih u teškoj nesreći

22.01.2026
12:59
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Brasini kod Loznice, a prema prvim informacijama više osoba je povređeno.
Na fotografiji sa lica mesta vidi se da je automobil koji je učestvovao u nezgodi totalno uništen.
BiH
Počela sjednica Predstavničkog doma, na dnevnom redu reformska agenda
Zadnji dio vozila je smrskan.
(Kurir)
BiH
1 h0
Savjeti
1 h0
Svijet
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
14
14
14
06
14
00
13
59
13
55
Trenutno na programu