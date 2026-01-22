Više povrijeđenih u teškoj nesreći

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Brasini kod Loznice, a prema prvim informacijama više osoba je povređeno.

Na fotografiji sa lica mesta vidi se da je automobil koji je učestvovao u nezgodi totalno uništen.

BiH Počela sjednica Predstavničkog doma, na dnevnom redu reformska agenda

Zadnji dio vozila je smrskan.

(Kurir)