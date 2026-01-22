Logo
Počela sjednica Predstavničkog doma, na dnevnom redu reformska agenda

22.01.2026

12:52

Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда
Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH počeli su sjednicu na kojoj će razmatrati Reformsku agendu BiH.

Riječ je o dokumentu koji su već prihvatili Savjet ministara, te vlade Republike Srpske i Federacije BiH i koji je pozitivno ocijenila Evropska komisija.

Reformska agenda sadrži 113 mjera, te predstavlja ključni korak za dobijanje 976,6 miliona evra iz okvira Instrumenta EU za reforme i rast.

Pred poslanicima Predstavničkog doma nalazi se i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o PDV-u sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, čiji je predlagač poslanik Naše stranke Mija Karamehić-Abazović.

Namjera predložene izmjene je da igre na sreću budu uvrštene u sistem indirektnog oporezivanja u BiH.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH za koji predlagači Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš takođe traže da bude razmatran po hitnom postupku.

Prema obrazloženju predlagača, važeći Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH ne prati realni nivo odgovornosti, složenosti i tržišne vrijednosti poslova koje obavlja informatičko osoblje sa srednjom školskom spremom zbog čega niko sa visokom školskom spremom ne želi da se prijavi na konkurse.

Poslanici će razmatrati i zahtjev Zajedničke komisije za administrativne poslove da Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH bude razmatran po hitnom postupku, te Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu u prvom čitanju čiji je predlagač poslanik Jasmin Emrić.

U prvom čitanju trebalo bi da budu razmatrani Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, te Prijedlog zakona o državnoj imovini.

Prijedlogom zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik NiP-a Nihad Omerović, prevdiđa se uvođenje novog krivičnog d‌jela - napad na povratnika.

Prema predloženom dnevnom redu, poslanici bi trebali da se izjasne o izvještajima o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2024. godinu, te izvještaju o radu Savjeta ministara za 2024. godinu.

Na dnevnom redu je i imenovanje Alena Halepa za direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Tag:

Predstavnički dom parlamenta BiH

Komentari (0)
