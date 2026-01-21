Dodik o apelaciji Sudu u Strazburu: Njemačke sudije sigurno neće glasati protiv Šmita

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će njegov tim odbrane uložiti apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu na presudu Suda BiH, ali je istakao da se pravosuđu i sistemu odlučivanja danas ne može vjerovati jer je sve ispolitizovano.

"Ulaže se neka apelacija... Nama to treba da ispunimo formalnosti da bi ponovo vratili stvar na politički nivo", rekao je Dodik za RTRS i dodao da će se politički nivo gledati u narednim mjesecima.

On je naveo da u tom sudu imaju i njemačke sudije koje, kako je rekao, sigurno neće glasati protiv Kristijana Šmita.

"I mi to znamo iako bi trebalo da vide da li je nešto pravno u redu", dodao je Dodik.

Riječ je o presudi BiH kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.