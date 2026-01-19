Dodik: Promijenili smo metod

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže za ATV da je rukovodstvo Republike Srpske promijenilo metod djelovanja, ali ne i cilj. Zakoni koji su povučeni postoje i jednog dana mogu lako da dođu na dnevni red, rekao je Dodik.

Za 48 sati izabrana nova Vlada

"Malo će se naći zemalja u okruženju, da ne kažem i na globalnom nivou, koje mogu za 48 sati da saznaju za ostavku premijera i izaberu novu vladu. Htjeli smo da uđemo u ovu godinu snažno. Ovo je godina rasta i napretka. ovo je godina u kojoj ćemo čuvati stabilnost društva, porodica, radnih mjesta. Srpska je u prošloj godini imala ozbiljan razvoj. Svi pokazatelji govore da u našem procesu zapošljavanja samo u privatnom sektoru oko 1.000 ljudi je zapošljeno, dok je u FBiH otpušteno 4.000. Prošle godine smo slušali kako će biti otpuštanja, slijedi kriza, mi smo pokazali da imamo sposobnost da očuvamo radna mjesta. Tu ne ulazi javni sektor gdje ima više zaposlenih", rekao je Dodik.

Uporno nam nameću dnevni red koji dolazi iz Sarajeva

"Ustavni sud umjesto da se proglasi nenadležnim jer nije nadležan, imajući iskustva u posljednjih godina, tamo ničemu ne možete da vjerujete. To je čista politička motivacija. Naprosto pokušavaju da unesu nemir u Srpsku, da dezorganizuju naše napore za stabilizacijom. U nastojanju da prekinemo taj niz neizvjesnosti ili da im pružimo šansu, rekli u redu, svakako smo mislili ići u reorganizaciju Vlade i učinili to sad", rekao je Dodik.

Na pitanje o ocjeni Ustavnog suda o prethodnoj Vladi, Dodik kaže da oni nisu imali ni pravo da to zaprime.

"Mogu da rade šta hoće. Taj Ustavni sud se davno diskvalifikovao. U Ustavu piše da ima devet sudija. Ne mogu da rade. Nemaju dvoje sudija. To je organ koji štiti Ustav. Ako su spremni otpočetka da ruše Ustav, ne možete da im vjerujete", rekao je Dodik.

Zahtjevi i djelovanje opozicije

"Ne znaju šta hoće. Imate činjenicu da oni koji su to predložili nisu bili na glasanju. Postavlja se pitanje čemu služi Skupština toj opoziciji koja je čitav dan galamila", kaže Dodik i poručuje da opozicija maltretira sve u sali, a onda kada dođe vrijeme za glasanje napuste je".

"Čitav dan koriste medije, šalju poruke vanrednosti, vaše je pravo hoćete li glasati ili nećete. Ali ne možete da izađete sa glasanja jer je to vaša obaveza. Za to ste birani. Možete biti za, protiv, suzdržan. Zašto su tolike kukavice pa izađu. Imate druge spekulacije ili vam je neko drugi rekao da izađete. Glasalo je 48 poslanika za Vladu, 49 za predsjednika. Većina je 42 vi to ne možete dostići nikada. Možete raditi šta hoćete, nećete promijeniti ovu situaciju koju sada imate".

Ponovljeni izbori za predsjednika

"To je jedan dio lakrdaške priče iz Sarajeva. Oni ponavljaju nakon dva i po mjeseca, to nije ponavljanje, to su novi izbori. Sve u nastojanju da umrtve ljude, nama zabranjuju da imamo kampanju, juče su neki u skupštini zloupotrijebili priču da promovišu svog kandidata. Nije više stvar u tome ko je kandidat, u pitanju je odnos između pokvarenih sarajevskih struktura i Republike Srpske. Kroz izbore pokazujemo dostojanstvo. Prvo su nam oteli pravo na provođenje naših izbori i to su prebacili u Sarajevo. I sada su to bezočno branili. Prije godinu i više smo mi govorili da ćemo donijeti naš zakon i najveći otpor je bio tome. I to ćemo jednog dana uraditi. Kada je bila priča zašto su doneseni zakoni, pa povučeni, oni postoje. Mogu jednog dana mogu lako da dođu na dnevni red. Sada smo smirili situaciju, ali nemojte zaboraviti da smo napisali te zakone. Ali, vi pričajte šta hoćete. Nekada možete proći, nekada ne. Odlučili smo da idemo korak nazad, ali nismo promijenili cilj. Možda sada zbog toga izgleda da duže treba da idemo, ali sigurno ga nismo promijenili. Ali, promijenili smo metod", rekao je Dodik.

On je poručio da u teškim godinama povećane su plate i penzije i da se ove godine ide još više.

"Ove godine smo rekli da ponovo idemo. U januaru će biti povećana penzija, aprilska plata će biti isto povećana. I lokalne zajednice. Na taj način guramo samo iz javnog sektora prema porodicama oko milijardu KM koja dolazi. Kada tome dodate realni sektor, to je milijardu i 500 miliona koje ulaze kroz plate, penzije, borački dodatak. To se zove politika. Neko misli da je to otaljavanje, ali ako si odgovoran moraš poredati sve mogućnosti i nemogućnosti, potrebe i ono što mora biti prioritet. Mi to vodimo godinama i pokazujemo stabilnost Srpske. Uz svu galamu koju čujemo", ističe Dodik.

On napominje da je na mjestima gdje će ponavljati izbore nije izašlo oko 45.000 birača.

"Moramo da organizujemo i da naši ljudi na terenu gdje se ponavljaju izbori da im bude jasno zašto to čine. Ja ih molim da to učine u većem broju nego što je to bilo. U tim mjestima gdje se ponavljaju izbori izašlo je oko 35.000 ljudi, a nije izašlo 45.000. To su mjesta gdje mi tradicionalno pobjeđujemo. Samo mjesta gdje smo mi pobijedili tu ponavljaju. Onda nam šalju iz drugih mjesta gdje je pobijedila opozicija njihove predsjednike biračkih odbora. Može ona što je član komisije (CIK) ispred SDS-a da bude ispred svih mjesnih i biračkih odbora, neće im pomoći. Ne zato što mi imamo čarobni štapić da nešto regulišemo, nego zato što će ljudi doći i jasno glasati. Pozivam sve ljude da glasaju. Kako je moguće da oni nakon dva i po mjeseca ponavljaju izbore. Morali su da ih proglase nevažećim, pa onda da se ide u sljedeće. Onda kažu kako drže do transparentnost. Pa ispred SDS-a i PDP-a su članovi CiK-a", rekao je Dodik.

Pratiti geopolitičku situaciju

Komentarišući geopolitičku situaciju i dešavanja u svijetu, Dodik kaže da se moramo prilagoditi.

"Moramo voditi računa da ne upadnemo u oči zbog bilo čega, ni da smo previše dobri, a pogotovo ne loši. Morate da vodite tu politiku, ulažete mnogo strpljenja, mnogo razgovora sa ljudima. Neke morate da molite, nekima ponekad zaprijetite, neke ignorišete. Morate da imate mjeru. Moramo da vodimo računa da održimo tu stabilnost. Kada kažemo da želimo da sačuvamo mir i stabilnost to suviše apstraktno izgleda. To je činjenice i nije lako", rekao je Dodik.

On poručuje da sada ući u destabilizaciju Srpske bio bi njen kraj, jer niko nije zainteresovan da stabilizaciju Republiku Srpsku i da za to moramo biti mi zainteresovani.

"Zato smo pokušali da radimo sa opozicijom koja nikada ništa nije razumjela osim mržnje prema meni. Nikada nisu htjeli da oproste uspjehe koje pokazujemo. Njima ne smeta to što je neko rekao 'ako me ne slušaš ideš u zatvor'. To im je u redu, a nama nije. Lično sam pokazao da mi je važnije dostojanstvo Republike, nego moj lični komoditet. Nismo htjeli zbog toga nekoga da se kažu eto prepao se. Ne, ne smijemo pokazati da se plašimo. Kada smo zvali opoziciju da o tome razgovaramo ignorisali su nas, ali su zato išli u Sarajevo. Da li ovaj narod hoće ovo što ima - možda. Ali, je sigurno bolje od onog što se nudi kao alternativa, a to je opozicija", jasan je Dodik.

Žalba na presudu Sudu u Strazburu

"Ne želim da isturam Republiku Srpsku kao slučaj i problem. Ovih dana ćemo poslati našu žalbu u Strazbur zbog svega što je ovdje bilo. Sram bilo Senu Uzunović, kako može još da se zove pravnicom. Nadamo se da tu ima objektivnosti, valjda na nekom mjestu u svijetu stanuje još malo pravde. Ako zaprime, nema tu drugog izlaza osim da sve ponište. Imajući u vidu da se sve politizira, ne mogu reći da nešto sa sigurnošću očekujem. Važno je da iskoristimo tu instancu", rekao je Dodik.