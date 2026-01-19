Logo
Ostojić: Prioritet usvajanje izmjena i dopuna zakona o borcima

Izvor:

SRNA

19.01.2026

16:15

Остојић: Приоритет усвајање измјена и допуна закона о борцима
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da će mu prioritet u radu biti usvajanje izmjena i dopuna zakona o boračkim kategorijama i nastavak pomoći licima srpske nacionalnosti koje proganjaju sudovi za navodno počinjene ratne zločine.

Ostojić je istakao da bi usvajanje izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca trebalo da bude i prioritet Vlade Republike Srpske jer je njime predviđeno da se 100 miliona KM iz republičkog budžeta podijeli borcima.

Među prioritete u radu je naveo i nastavak rada na stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija, te zapošavanje 500 djece poginulih boraca u ovoj godini.

Ostojić je rekao da će uglavnom boraviti na terenu i razgovarati sa ljudima kako bi se sagledali problemi određenih kategorija građana i pojedinaca.

Napomenuo je da nije stranačka ličnost, te da u politiku neće i ne želi da se miješa.

- Moj uslov da prihvatim ovu poziciju je bio da nastavim da se i dalje ponašam i radim kao i do sada - rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci.

Napomenuo je da je BORS i ranije smatrao da treba da učestvuje u donošenju kadrovskog rješenja kada je riječ o resornom ministru, ali da je prvi put konsenzusom odlučeno da to bude on.

Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministri pravoslavne vjeroispovijesti u novoizabranoj Vladi Srpske položili su danas zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci.

Radan Ostojić

