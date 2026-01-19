Logo
Urna Žarka Lauševića iznijeta iz Srbije

19.01.2026

16:14

Iako je prvobitni plan bio da legendarni glumac Žarko Laušević bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, njegova urna ipak nije položena u Srbiji, prenose domaći mediji.

rema potvrđenim informacijama iz JKP „Pogrebne usluge“, urna je, isključivo na zahtjev porodice, neposredno nakon kremacije transportovana u Sjedinjene Američke Države.

– Urna Žarka Lauševića je nakon kremacije transportovana u Ameriku – rečeno je kratko.

Žarko umro u novembru 2023. godine

Legendarni glumac Žarko Laušević preminuo je u novembru 2023. godine, a danas 19. januara napunio bi 66 godina.

aerodrom sarajevo avaz

Hronika

Edina Karišik uhapšena na sarajevskom aerodromu

Doktor sa VMA otkrio je svojevremeno kako je izgledala borba Žarka Lauševića sa rakom pluća, a o njegovoj pisao je Borisa Jakić u knjizi “Lauš”. U tom dijelu napisano je sljedeće:

– Kao svaki ozbiljan i pristojan čovjek, Žarko je napravio testament u kojem je do detalja objasnio svoju posljednju volju. To je učinio u proljeće 2023. uvjeren da kraj nije tako blizu. Između njega i smrti nije bilo nepoznanica, dobro su se znali još od vremena podgoričke tragedije. Stalno su bili bliski, oslovljavali se na “ti”.

Nije umio da štedi. Uprkos bolesti, nije ostavio cigarete. Zamijenio je samo njihovu formu – pušio je elektronske umjesto duvanskih s filterom.

zetva zito njiva

Ekonomija

Biznismen porijeklom iz Srpske postaje najveći proizvođač hrane u Hrvatskoj

Doktor sa ORL klinike Kliničko-bolničkog centra Srbije bioptirao mu je tkivo, a dobijeni rezultati mogli su se tumačiti dvojako, i da jeste i da nije tumor – objašnjava pukovnik doktor Nebojša Marić, načelnik Od‌jeljenja za grudnu hirurgiju na VMA.

Bio je u dilemi da li treba da operiše pluća ili ne. Čim je žlijezda van grudnog koša zahvaćena kancerom, velika je vjerovatnoća da su u pitanju metastaze. Ali to ne znači da ne može da se operiše. Njegov tumor u donjem režnju nije bio veliki.

Фридрих Мерц

Svijet

Merc: Pokušaću da ubijedim SAD da odustanu od Grenlanda

To je bila klackalica, šahovski problem kako liječiti, da li početi sa ciljanom hemioterapijom ili odmah operisati. Ja sam kao hirurg smatrao da bi bilo šteta da taj primarni problem ne uklonimo, a da se onda nastavi proces liječenja terapijom koja je kasnije sprovedena.

Preporučio sam mu hirurški zahvat. Nije mi d‌jelovao kao čovjek koji je plašljiv, ali je pretjerivao sa analitikom. Čitao je mnogo o kanceru pluća i kako taj problem može riješiti. Bio je uvjeren da postoji način da se bolest eliminiše ili kontroliše drugim metodama.

63c95b1538b56 casni krst

Srbija

Koškanje na plivanju za Časni krst: Svi gledali nemilu scenu, došlo je do guranja i otimanja u finišu

Drugi razlog zbog koga je izbjegavao hirurški zahvat bili su rezultati biopsije supraklavikularne žlijezde, koja u prvom mahu nije dala precizan odgovor na pitanje o kakvoj bolesti je riječ. To je kod njega probudilo nadu da je možda u pitanju neka upala, a ne karcinom pluća.

Izabrao je alternativni metod liječenja, promjenu načina ishrane, redukovanje unosa šećera i izbjegavanje nekih drugih stvari, piše Republika.

