Logo
Large banner

Prezentovano planirano tehničko rješenje dionice Foča - Šćepan Polje

Izvor:

SRNA

19.01.2026

15:20

Komentari:

0
Презентовано планирано техничко рјешење дионице Фоча - Шћепан Поље

U preduzeću "Putevi Republike Srpske" u Banjaluci je danas održan sastanak na kojem je učesnicima prezentovano planirano tehničko rješenje izgradnje dionice puta Foča-Šćepan Polje, uključujući osnovne elemente trase, karakteristične građevinske radove i opšte tehničke uslove izvođenja radova, rečeno je Srni u ovom preduzeću.

Poseban akcenat stavljen je na specifičnosti terena, potrebu za usklađivanjem radova sa postojećim saobraćajem, kao i na značaj pravilnog planiranja faznosti izvođenja radova i organizacije gradilišta.

Sastanak, u okviru postupka istraživanja tržišta, organizovan je s ciljem sagledavanja tržišnih uslova i interesovanja potencijalnih izvođača prije pokretanja formalnog postupka javne nabavke.

Pitanja i komentari učesnika tokom sastanka pružili su dodatni uvid u tehničke i organizacione kapacitete potencijalnih izvođača, kao i u njihovo razumijevanje obima i složenosti projekta.

Diskusija je pokazala interesovanje tržišta za realizaciju projekta i doprinijela boljem sagledavanju realnih mogućnosti izvođenja radova u planiranim okvirima.

U narednom periodu očekuje se dostavljanje povratnih informacija od učesnika sastanka, koje će biti uzete u razmatranje prilikom daljeg oblikovanja tenderske dokumentacije, s ciljem obezbjeđivanja konkurentnog, transparentnog i efikasnog postupka nabavke.

Postupak istraživanja tržišta sproveden je kao otvoren proces, dostupan svim zainteresovanim kompanijama, bez obzira na zemlju porijekla.

Informacija o održavanju sastanka bila je objavljena na zvaničnom sajtu Svjetske banke, čime je omogućeno učešće kompanijama iz regiona i šireg međunarodnog tržišta, uz obezbjeđen jednak pristup svim potencijalnim učesnicima.

Podijeli:

Tag:

Putevi Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

Republika Srpska

Premijer i ministri položili zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja

1 h

4
Договорили се Руси и Мађари око НИС-а

Srbija

Dogovorili se Rusi i Mađari oko NIS-a

1 h

0
Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

Tenis

Đoković se prekrstio, ni sam nije vjerovao šta je uradio

1 h

0
Грађани Данске се "свете" Трампу: Хоће да купе Калифорнију

Zanimljivosti

Građani Danske se "svete" Trampu: Hoće da kupe Kaliforniju

2 h

0

Više iz rubrike

Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

Republika Srpska

Premijer i ministri položili zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja

1 h

4
Жељка Цвијановић на Богојављенској литији

Republika Srpska

Cvijanović: Sa velikom radošću i ponosom ispratili smo veličanstvenu Litiju ulicama Banjaluke

2 h

0
Кошарац: Огољена антисрпска и издајничка политика опозиције

Republika Srpska

Košarac: Ogoljena antisrpska i izdajnička politika opozicije

2 h

1
Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

Republika Srpska

Stevandić: Zašto poslanici bježe sa glasanja?

3 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Poznato gd‌je i kada će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić

16

35

Danska odgovara Trampu, šalju vojsku

16

29

Čović-Plenković: Saradnja na evropskim reformama i energetskoj diverzifikaciji

16

20

Ronaldo dobio spor protiv Juventusa, uzeće im milione

16

15

Ostojić: Prioritet usvajanje izmjena i dopuna zakona o borcima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner