Prezentovano planirano tehničko rješenje dionice Foča - Šćepan Polje

U preduzeću "Putevi Republike Srpske" u Banjaluci je danas održan sastanak na kojem je učesnicima prezentovano planirano tehničko rješenje izgradnje dionice puta Foča-Šćepan Polje, uključujući osnovne elemente trase, karakteristične građevinske radove i opšte tehničke uslove izvođenja radova, rečeno je Srni u ovom preduzeću.

Poseban akcenat stavljen je na specifičnosti terena, potrebu za usklađivanjem radova sa postojećim saobraćajem, kao i na značaj pravilnog planiranja faznosti izvođenja radova i organizacije gradilišta.

Sastanak, u okviru postupka istraživanja tržišta, organizovan je s ciljem sagledavanja tržišnih uslova i interesovanja potencijalnih izvođača prije pokretanja formalnog postupka javne nabavke.

Pitanja i komentari učesnika tokom sastanka pružili su dodatni uvid u tehničke i organizacione kapacitete potencijalnih izvođača, kao i u njihovo razumijevanje obima i složenosti projekta.

Diskusija je pokazala interesovanje tržišta za realizaciju projekta i doprinijela boljem sagledavanju realnih mogućnosti izvođenja radova u planiranim okvirima.

U narednom periodu očekuje se dostavljanje povratnih informacija od učesnika sastanka, koje će biti uzete u razmatranje prilikom daljeg oblikovanja tenderske dokumentacije, s ciljem obezbjeđivanja konkurentnog, transparentnog i efikasnog postupka nabavke.

Postupak istraživanja tržišta sproveden je kao otvoren proces, dostupan svim zainteresovanim kompanijama, bez obzira na zemlju porijekla.

Informacija o održavanju sastanka bila je objavljena na zvaničnom sajtu Svjetske banke, čime je omogućeno učešće kompanijama iz regiona i šireg međunarodnog tržišta, uz obezbjeđen jednak pristup svim potencijalnim učesnicima.