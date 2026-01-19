Prezentovano planirano tehničko rješenje dionice Foča - Šćepan Polje

Izvor:
SRNA
19.01.2026
15:20
Komentari:0
U preduzeću "Putevi Republike Srpske" u Banjaluci je danas održan sastanak na kojem je učesnicima prezentovano planirano tehničko rješenje izgradnje dionice puta Foča-Šćepan Polje, uključujući osnovne elemente trase, karakteristične građevinske radove i opšte tehničke uslove izvođenja radova, rečeno je Srni u ovom preduzeću.
Poseban akcenat stavljen je na specifičnosti terena, potrebu za usklađivanjem radova sa postojećim saobraćajem, kao i na značaj pravilnog planiranja faznosti izvođenja radova i organizacije gradilišta.
Sastanak, u okviru postupka istraživanja tržišta, organizovan je s ciljem sagledavanja tržišnih uslova i interesovanja potencijalnih izvođača prije pokretanja formalnog postupka javne nabavke.
Pitanja i komentari učesnika tokom sastanka pružili su dodatni uvid u tehničke i organizacione kapacitete potencijalnih izvođača, kao i u njihovo razumijevanje obima i složenosti projekta.
Diskusija je pokazala interesovanje tržišta za realizaciju projekta i doprinijela boljem sagledavanju realnih mogućnosti izvođenja radova u planiranim okvirima.
U narednom periodu očekuje se dostavljanje povratnih informacija od učesnika sastanka, koje će biti uzete u razmatranje prilikom daljeg oblikovanja tenderske dokumentacije, s ciljem obezbjeđivanja konkurentnog, transparentnog i efikasnog postupka nabavke.
Postupak istraživanja tržišta sproveden je kao otvoren proces, dostupan svim zainteresovanim kompanijama, bez obzira na zemlju porijekla.
Informacija o održavanju sastanka bila je objavljena na zvaničnom sajtu Svjetske banke, čime je omogućeno učešće kompanijama iz regiona i šireg međunarodnog tržišta, uz obezbjeđen jednak pristup svim potencijalnim učesnicima.
