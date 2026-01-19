Stevandić: Zašto poslanici bježe sa glasanja?

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upitao je poslanike na svom Instagramu: da li ih izostanak sa glasanja vodi kukavičluk, skrivene namjere ili dogovori sa onima koji žele da ruše Republiku Srpsku.

“Zašto poslanici bježe sa glasanja? Kukavičluk, skrivene namjere ili su dogovorili sa onima koji ruše Republiku Srpsku. Prosto je, ne možeš biti alternativa ako narodu Republike Srpske nećeš da pokažeš za šta si i šta misliš”, poručio je Stevandić, ističući da poslanici moraju jasno pokazati svoje stavove i odgovornost prema građanima.

Stevandić je podsjetio da je na Krstovdan Republika Srpska dobila novu Vladu i da smo tom prilikom imali priliku u parlamentu da vidimo kako se ko ponaša i kakav je odnos prema institucijama Republike.

„Vidjeli smo kako mnoge kolege iz opozicije, ne baš svi, govornicu koriste isključivo da bi pljuvali ljude, njihove porodice, a među njima se nalaze razni likovi koji su višestruko presuđeni za laganje, koji se druže sa ljudima optuženim za seksualno napastovanje djece, do onih koji su zadnje godine rata proveli u voćnjaku, a hvalili se da su borci prve kategorije. Sve do ljudi koji ne razumiju da Narodna skupština treba da donosi zakone, da čuva Srpsku i da je i ono što danas rješavamo u raznim institucijama rezultat onoga što smo izglasali u parlamentu“, ističe Stevandić.

Kako kaže, razumio bi taj politički marketing, ali onda dođe dan za glasanje i svi ti koji su stalno prozivali ljude i njihove porodice, te ponavljali „pakosti“ iz federalnih medija – pobjegnu.

„Šta narod da misli o njima? Oni nisu za, nisu protiv, nemaju hrabrosti da budu ni uzdržani. Ne glasaju čak ni o onome što su sami predložili, jer pobjegnu. To bježanje od odgovornosti govori da njima ne možete povjeriti nikakvu alternativu sutra u Republici Srpskoj. Ne daj bože nekih vanrednih okolnosti, vi imate poslanike koji bježe i ne prihvataju nikakvu odgovornost. Njima Narodna skupština služi samo da pljuju sve ono što ljudi rade 24 časa jer sve u Srpskoj funkcioniše“, kaže Stevandić.

Prema njegovim riječima, takvi su zajedno samo sa onima koji napadaju Republiku Srpsku.

„Sa njima prave medijske kampanje i jedino čemu služe to je zadnja šansa Šmita i federalnih lidera koji misle da je došao kraj Srpskoj. Ne! Njima je došao kraj jer nema šta Srpska da radi sa onima koji bježe sa glasanja u Narodnoj skupštini. Oni nikad neće otkriti za šta su i protiv čega su, zato što su ZA sa onima koji pljuju Srpsku, koji napadaju i hoće da je unište. Zato im ništa više nećemo vjerovati i zato Republika Srpska mora da se osloni na one koji imaju hrabrosti da rade, da donose odluke, da je čuvaju i da sve u njoj dobro funkcioniše“, zaključuje predsjednik parlamenta.